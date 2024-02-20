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Sacha Boey gittiğine bin pişman: Bayern Münih hiç acımadı

Sacha Boey, Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olduktan sonra Bundesliga kariyerine hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç ​​yaptı. Fransız sağ bek için son kötü haberin Alman basınından geldiği anlaşıldı.

Yayın Tarihi: 20.02.2024 21:23
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 21:23
Sacha Boey gittiğine bin pişman: Bayern Münih hiç acımadı

Ara transfer sürecinde Galatasaray'dan rekor bir ücretle (30 milyon euro) Bayern Münih'e transferi gerçekleştirilen Sacha Boey'in Almanya'daki kariyeri beklendiği gibi başlamadı.

KARAMSARLIK HAKİM

Almanya'da Bayer Leverkusen karşısında gösterdiği hayal kırıklığı yaratan performansıyla eleştirilen ve aynı zamanda sakatlanan Sacha Boey hakkında artan bir karamsarlık var.

Fransız sağ bek, FC Bayern Münih formasıyla ilk maçına 3 Şubat günü çıktı. Boey, Bundesliga'nın 20. hafta maçlarında Bayern'in Gladbach'a karşı oynadığı maçta yedek kulübesindeydi ve 62. dakikada Mazraoui'nin oyundan çıkmasıyla oyuna girdi. Eski Galatasaraylı yıldız, kalan 28 dakikayı sağ bek pozisyonunda oynayarak, duran top performansı sergiledi. Sol defans şokta Gladbach karşılaşmasının ardından Bayern Münih, 21. hafta karşılaşmasında lider Bayer Leverkusen ile karşılaştı.

Sacha Boey gittiğine bin pişman

Katılan takımlar şampiyonluk için son mücadeleye vardıklarında herkes şok oldu. Çünkü yeni transfer edilen Sacha Boey'in orijinal pozisyonu sağ savunmaydı, sol savunmada oynadı.

Nitekim Bayer Leverkusen'in maçta ilk golünü Boey'in takımı attı, Bayern Münih maçı 0-3 kaybetti ve şampiyonluk yarışında ciddi bir yenilgi yaşadı. Maçtan sonra hem Boey hem de Tuchel, ağır eleştirilere maruz kaldı.

TUCHEL'DEN BOEY AÇIKLAMASI

Bu arada Bayern Teknik Direktörü Thomas Tuchel, idmanda sakatlık yaşayan Sacha Boey'in son durumuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında bazı bilgiler verdi. Alman çalıştırıcı, "Birkaç hafta sahalarda olmayacağından endişeleniyorum. Kendisi bunu bizden daha olumlu karşılıyor. Ancak bazı maçlarda sahada oynamayacak" dedi.

Almanya'nın son Bundesliga şampiyonu Bayern Münih için bu sezon işler zordu... Bavyera devleri son üç resmi maçını kaybetti ve bu üç maçta yedi gol yedi. FC Bayern, lider Bayer Leverkusen'in sekiz puan gerisinde bulunuyor ve Thomas Tuchel'in teknik direktörlükten kovulma ihtimali yüksek.

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