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Sacha Boey istatistikleri alt üst etti

Sarı kırmızılı takımın bomba transferinden herkesi şaşırtan istatistik! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 27.02.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 15:10
Sacha Boey istatistikleri alt üst etti

Sacha Boey'in istatistikleri paylaşıldı! Herkes rakamlara şaşırdı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SACHA BOEY'İN İSTATİSTİKLERİ

Süper Lig 27. haftasında Galatasaray Antalyaspor karşılaşması yaşandı. Sarı kırmızılı takım 12. dakikada Kerem Aktürkoğlu golüyle 1-0 öne geçti ve 33. dakikada beraberlik golü geldi. 45+1'de Vinicius kafa vuruşuyla kaleyi hedef aldı ve Kerem Aktürkoğlu ikinci golünü attı. İlk yarı bitti ve 59. dakikada Galatasaray tekrar penaltı kazandı. Penaltı bu sefer direkten döndü ve sarı kırmızılı takım 2-1'lik skorla üç puan almayı başardı. Sarı kırmızılı takımda Derrick Köhn'ün performansı da merakla bekleniyordu. 

sacha boey istatistikleri alt üst oldu

Alman oyuncu alkışlarla sahaya çıktı ve ikinci penaltıyı o kazandı. Sarı kırmızılı takımın yeni transferi maç boyu 71 kere topu kazandı ve yüzde 75 pas isabetiyle oynadı. 25 yaşındaki başarılı futbolcu maç boyu en çok top kazanan isim oldu. 19 kere ikili mücadeleye girdi ve 10 tanesinde üstünlük kurmayı başardı. Sarı kırmızılı takımın yeni transferi Köhn her top buluşmasında dikine gönderme yaptı. Ankaragücü maçında da güzel performans sergileyen isim taraftardan ve teknik ekipten tam not aldı. Sarı kırmızılı takımın Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonrasında transferle ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Derrick Köhn orijinal bir sol bek. Sezon başında Angelino'dan bunu hayal ediyorduk. Oyunda beklenen top bindirmeleri iyi yapıyor. Oyunumuza alıştı. Keşke Avrupa listesinde de olsaydı, bize güç katardı.'

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