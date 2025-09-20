Sadettin Saran: Fenerbahçe'de Başkanlıkta Değişim Zamanı

Fenerbahçe Kulübü'nün seçimli olağanüstü genel kurulunda konuşan başkan adayı Sadettin Saran, camiada değişime ihtiyaç olduğunu vurgulayarak birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Chobani Stadı'nda düzenlenen genel kurulda konuşmasına Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü'nü kutlayarak başlayan Saran, mevcut yönetime yönelik eleştirilerde bulundu.

Saran, salona yöneltilen eleştiriler ve geçmişte yaşananlara ilişkin sert ifadeler kullandı: "Kendilerine yapanlara katkı yapmak isterim. Bundan 1,5 yıl önce sizin lehinize çekildiğimde dünyanın en kıymetli adamıydım. Hain değildim. Hatta bana yöneticilik teklif ettiniz, hayat boyu minnettar olacağınızı söylediniz. Rakip olunca mı hain oldum? Ben Fikret Seçen'le Zekeriya Öz'e Devlet Güvenlik Mahkemesinde (DGM) ifade verirken, sizler localarda onlarla maç izliyordunuz. Bunun en açık tabirle samimiyetsizlik ve iki yüzlülük olduğunu söylüyorum. Değerli Fenerbahçelileri sizin çok sevdiğiniz bahanelerle yormak istemiyorum çünkü sizin bahaneleriniz bitmiyor."

"Kendime ve sizlere söz verdiğim için yola çıktım"

Saran, Fenerbahçe'nin yarınlarının tarihi bir seçime sahne olacağını ifade ederek sandıktan birlik ve beraberlik'in çıkmasını istedi. Camianın iç çekişmeler yerine rakiplerle mücadele etmesi gerektiğini belirten Saran, Hakan Bilal Kutlualp ve ekibine teşekkür ettiğini söyledi.

Seçim sonucu ne olursa olsun kulübün "düşmanlık ve karşıtlık değil, kardeşlik ve birlikteliği büyütmesi" gerektiğini belirten Saran, şöyle konuştu: "Yarın sandıktan benim ve ekibimin adı çıkarsa söz veriyorum, Fenerbahçe taraftarlarını, başkanları, efsaneleri tek bir cephe haline getirmek için, yarınlara yürümek için elimden geleni yapacağım. Ben Fenerbahçe'nin yarınları için başkanlıkta bir değişime ihtiyaç olduğuna inanarak aday oldum. Kendime ve sizlere söz verdiğim için yola çıktım."

Saran, tarihten aldığı güçle camianın umudunu asla kaybetmediğini vurgulayarak Atatürk'ün sözlerini hatırlattı: "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır." Kazanması halinde bayrak değişimini "namusum ve şerefim üzerine" gerçekleştireceğine söz verdi.

Ali Koç'un kulübe verdiği maddi destekleri takdir eden Saran, ancak "Fenerbahçe'nin kaderi bir kişinin cebinden verdiği paraya indirgenemez" diyerek yönetim anlayışına eleştiri getirdi.

"Tüm Fenerbahçelilerin içi rahat olsun"

Saran, 2018'de olduğu gibi yine değişime ihtiyaç olduğunu belirterek süreci baltalamaya yönelik iddialara yanıt verdi. Şans oyunları bayisi olmasıyla ilgili tartışmalara değinerek Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür etti ve şunları söyledi: "'Aday olamayacak, Fenerbahçe'ye kayyum atanacak, Fenerbahçe'ye yaptırım uygulanacak.' diye sizlerin kafasını karıştırmak için uğraştılar. Ama ben 'Bana güvenin, bir sıkıntı çıkmayacak, sizi yanıltıyorlar' dedim."

Saran, seçimi kazanması halinde gerektiğinde kendi olan şirketi kapatacağını belirterek "Tüm Fenerbahçelilerin içi rahat olsun." ifadelerini kullandı ve camiaya zarar verecek adım atmayacağını söyledi.

Borçlar ve mali tabloyla ilgili kaygıların algı olduğunu vurgulayan Saran, "Bu camiada kimse borçtan korkmadı. Bu camia kimin ne kadar para verdiğini değil, bu parayla nasıl bir gelecek kurulduğunu sorgular" dedi. Ali Koç'un seçim stratejisinin büyük ölçüde paraya dayalı olduğunu ifade etti ve kulübün mirasının paradan daha büyük olduğunu vurguladı.

"7 yıldır şampiyon olamayan yönetimden şampiyonluk beklemeye 'macera' derim"

Saran, tribünlerin coşkudan uzaklaştığını, taraftarın suçuymuş gibi gösterildiğini söyledi. Mevcut yönetimin son 7 yılda 11 teknik adam değiştirdiğini ve 100'ün üzerinde transfer yapıldığını belirtti. Ayrıca 2024 Trabzon zaferi sonrası 2 Nisan'da alınan karara yönelik eleştiride bulundu: "2 Nisan'da burada 20 bini aşkın kongre üyesinin ortak iradesini hiçe sayarak tersine karar verdiniz."

Ali Koç'a yönelik eleştirilerini sürdüren Saran, "Fenerbahçe için yola çıkan insanlara 'Yeni bir macera.' diyorsunuz. 7 yıldır şampiyon olamayan yönetimden şampiyonluk beklemeye 'macera' derim." dedi ve saha ile masa arasındaki mücadelede kulübün yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Saran, taraftarlardan fedakarlık isteyen bir başkan olmayacağını, projelerinin hazır olduğunu belirtti: "Kombine sayısını 40 bine çıkaracağız. Sabit suç unsuru yoksa kimsenin kombinesini iptal etmeyeceğiz. Gelirlerimizi artıracağız." Ayrıca, Fenerbahçe şampiyon olana kadar durmayacaklarını, eğer şampiyon olamazlarsa 2027'de aday olmayacağını açıkladı.

Konuşmasını, sandığın sadece kendisi veya Ali Koç için değil Fenerbahçe