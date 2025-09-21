Sadettin Saran Fenerbahçe'nin 38. Başkanı: 12 bin 325 oyla seçildi

Sadettin Saran Fenerbahçe'nin 38. Başkanı Oldu

Fenerbahçe Kulübünün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda 12 bin 325 oy alan Sadettin Saran, sarı-lacivertlilerin 38. başkanı oldu.

Kişisel ve spor geçmişi

Saran Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, 1964'te ABD'de dünyaya geldi. Dört erkek kardeşin en büyüğü olan Saran, aslen Kırıkkale Keskin'lidir.

Eğitim hayatını Türkiye'de sürdüren Saran, 1984-1985 yıllarında Türkiye Yüzme Milli Takımı kaptanlığı yaptı ve 50 metre serbest stil yüzmede Türkiye rekoru kırdı.

Milli sporcu bursuyla ABD'de bulunan Kentucky Üniversitesi'nde master yaptı. Makine mühendisliği üzerine masterın ardından Arkansas'ta bulunan Ensco Environmental Services'te çalışmaya başladı.

İş yaşamı ve Saran Holding

1988'de Türkiye'ye dönen Saran, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Dış İlişkiler Danışmanı olarak görev yaptı. Mevcut şirketlerinin temellerini ise 1989 yılında Saran International'ı kurarak attı.

Saran, ESPN ve Lockheed Martin gibi şirketlerin temsilciliklerini üstlendi ve yayıncılık sektörüne adım attı. Saran Holding; medya, havacılık, internet yayıncılığı, şans oyunları ve savunma sanayi alanlarında faaliyet gösteriyor.

Fenerbahçe'deki yöneticilik dönemi

2001 yılında gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda Aziz Yıldırım tek adayken, Sadettin Saran ilk kez Fenerbahçe yönetimine girdi. Görev süresince futbol şube sorumluluğu da yapan Saran, 2003 yılında istifa ederek yönetim kurulundan ayrıldı.

2004 yılında Almanya'nın önde gelen kulüplerinden Borussia Dortmund'un hisselerini alarak kulübe ortak olan Saran, bu hisseleri 2005'te sattı.

Sadettin Saran'ın hem sporculuk geçmişi hem de iş dünyasındaki deneyimi, kulübün yeni başkanlık dönemine yön verecek önemli bir profil oluşturuyor.