Sadettin Saran Fenerbahçe'nin 38. Başkanı Oldu

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık yarışını kazanan Sadettin Saran, kulübün 7 yıllık Ali Koç dönemine son vererek sarı-lacivertlilerin 38. başkanı oldu.

Seçim Sonuçları

Kongrede geçerli 24.393 oyun 12.325'ini alan Sadettin Saran, Ali Koç'u geride bırakarak başkan seçildi. Ali Koç ise 12.068 oy aldı. Sonucun ilanını Kongre Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu yaptı.

Oy Verme ve Sayım Süreci

Oy verme işlemleri, Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirildi. Toplam 50 sandıkta 24.732 üye oy kullandı. İşlemler saat 10.00'da başlayıp 17.00'de tamamlandı; ardından sandıklar sayıldı.

Sandık Bazlı Öne Çıkanlar

- Ali Koç'un oy kullandığı sandıkta Sadettin Saran 259 oy alırken, Ali Koç 257 oy aldı.

- Sadettin Saran'ın oy kullandığı 37. sandıktan ise Saran 277, Koç 226 oy ile ayrıldı.

Fenerbahçe'nin Başkanları

Fenerbahçe Kulübü tarihinde başkanlık yapanlar ve görev aldıkları dönemler şöyle:

1 Ziya Songülen 1907-1908

2 Ayetullah Bey 1908-1909

3 Tevfik Haccar Taşçı 1909-1910

4 Hakkı Saffet Tarı 1910

5 Galip Kulaksızoğlu 1910-1911

6 Osman Fuat Efendi 1911-1912

7 Hamit Hüsnü Kayacan 1912-1914

8 Hulusi Bey 1914-1915

9 Sabri Toprak 1915-1916, 1923-1924

10 Nazım Bey 1916-1918

11 Nuri Sekizinci 1918-1919

12 Ömer Faruk Efendi 1920-1923

13 Nasuhi Baydar 1924-1925

14 Ali Naci Karacan 1926-1927

15 Muvaffak Menemencioğlu 1928-1932

16 Sait Selahattin Cihanoğlu 1932-1933

17 Hayri Celal Atamer 1933-1934

18 Şükrü Saracoğlu 1934-1950

19 Ali Muhiddin Hacıbekir 1950-1952

20 Osman Kavrakoğlu 1952-1953, 1954-1955

21 Bedii Yazıcı 1953-1954

22 Zeki Rıza Sporel 1955-1958

23 Agah Erozan 1958-1960

24 Medeni Berk 1960

25 Hasan Kamil Sporel 1960-1961

26 Razi Trak 1961-1962, 1980-1981

27 İsmet Uluğ 1962-1966

28 Faruk Ilgaz 1966-1974, 1976-1980, 1983-1984

29 Emin Cankurtaran 1974-1976

30 Ali Şen 1981-1983, 1994-1998

31 Fikret Arıcan 1984-1986

32 Tahsin Kaya 1986-1989

33 Metin Aşık 1989-1993

34 Güven Sazak 1993-1994

35 Hasan Özaydın 1994

36 Aziz Yıldırım 1998-2018

37 Ali Koç 2018-2025

Not: Sarı-lacivertlilerde Faruk Ilgaz 3 ayrı dönemde, Ali Şen, Osman Kavrakoğlu ve Razi Trak ise 2'şer ayrı dönemde başkanlık yaptı.

Yönetim Kurulu

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:

Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz.

Seçim sonuçları ve yönetim listesi, kulübün yeni döneminde izlenecek yol haritası açısından belirleyici olacak.