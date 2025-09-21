Sadettin Saran Fenerbahçe'nin 38. Başkanı Oldu
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık yarışını kazanan Sadettin Saran, kulübün 7 yıllık Ali Koç dönemine son vererek sarı-lacivertlilerin 38. başkanı oldu.
Seçim Sonuçları
Kongrede geçerli 24.393 oyun 12.325'ini alan Sadettin Saran, Ali Koç'u geride bırakarak başkan seçildi. Ali Koç ise 12.068 oy aldı. Sonucun ilanını Kongre Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu yaptı.
Oy Verme ve Sayım Süreci
Oy verme işlemleri, Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirildi. Toplam 50 sandıkta 24.732 üye oy kullandı. İşlemler saat 10.00'da başlayıp 17.00'de tamamlandı; ardından sandıklar sayıldı.
Sandık Bazlı Öne Çıkanlar
- Ali Koç'un oy kullandığı sandıkta Sadettin Saran 259 oy alırken, Ali Koç 257 oy aldı.
- Sadettin Saran'ın oy kullandığı 37. sandıktan ise Saran 277, Koç 226 oy ile ayrıldı.
Fenerbahçe'nin Başkanları
Fenerbahçe Kulübü tarihinde başkanlık yapanlar ve görev aldıkları dönemler şöyle:
1 Ziya Songülen 1907-1908
2 Ayetullah Bey 1908-1909
3 Tevfik Haccar Taşçı 1909-1910
4 Hakkı Saffet Tarı 1910
5 Galip Kulaksızoğlu 1910-1911
6 Osman Fuat Efendi 1911-1912
7 Hamit Hüsnü Kayacan 1912-1914
8 Hulusi Bey 1914-1915
9 Sabri Toprak 1915-1916, 1923-1924
10 Nazım Bey 1916-1918
11 Nuri Sekizinci 1918-1919
12 Ömer Faruk Efendi 1920-1923
13 Nasuhi Baydar 1924-1925
14 Ali Naci Karacan 1926-1927
15 Muvaffak Menemencioğlu 1928-1932
16 Sait Selahattin Cihanoğlu 1932-1933
17 Hayri Celal Atamer 1933-1934
18 Şükrü Saracoğlu 1934-1950
19 Ali Muhiddin Hacıbekir 1950-1952
20 Osman Kavrakoğlu 1952-1953, 1954-1955
21 Bedii Yazıcı 1953-1954
22 Zeki Rıza Sporel 1955-1958
23 Agah Erozan 1958-1960
24 Medeni Berk 1960
25 Hasan Kamil Sporel 1960-1961
26 Razi Trak 1961-1962, 1980-1981
27 İsmet Uluğ 1962-1966
28 Faruk Ilgaz 1966-1974, 1976-1980, 1983-1984
29 Emin Cankurtaran 1974-1976
30 Ali Şen 1981-1983, 1994-1998
31 Fikret Arıcan 1984-1986
32 Tahsin Kaya 1986-1989
33 Metin Aşık 1989-1993
34 Güven Sazak 1993-1994
35 Hasan Özaydın 1994
36 Aziz Yıldırım 1998-2018
37 Ali Koç 2018-2025
Not: Sarı-lacivertlilerde Faruk Ilgaz 3 ayrı dönemde, Ali Şen, Osman Kavrakoğlu ve Razi Trak ise 2'şer ayrı dönemde başkanlık yaptı.
Yönetim Kurulu
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:
Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz.
Seçim sonuçları ve yönetim listesi, kulübün yeni döneminde izlenecek yol haritası açısından belirleyici olacak.