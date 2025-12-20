DOLAR
Sadettin Saran ifadesinin ardından Eyüpspor-Fenerbahçe maçında

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı ve Eyüpspor-Fenerbahçe maçını izlemek üzere stada geldi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 18:40
Savcılık süreci ve stadyuma geliş

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade verdi.

Saran, soruşturma kapsamında "uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu madde kullanma ve uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından ifadesine başvurulmasının ardından savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının akabinde Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlik tarafından Saran, adli kontrol tedbiriyle; bunun içinde yurt dışına çıkış yasağı yer alacak şekilde serbest bırakıldı.

Daha sonra Saran, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Eyüpspor-Fenerbahçe karşılaşmasını izlemek üzere stadyuma geldi. Başkan, maçın ikinci yarısında stada giriş yaparak protokol tribünü'ndeki yerini aldı.

Olay ve soruşturma süreci ile ilgili gelişmeler kamuoyuna yansımaya devam ediyor.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesine başvurulmasının ardından Eyüpspor-Fenerbahçe maçını izlemek için stada geldi.

