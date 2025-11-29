Sadettin Saran’ın İlk Galatasaray Derbisi: Fenerbahçe–Galatasaray 1 Aralık

Sadettin Saran’ın İlk Galatasaray Derbisi

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 1 Aralık Pazartesi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında takımının evinde oynayacağı Galatasaray derbisinde başkan olarak ilk kez maçı izleyecek.

Karşılaşma 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak. Saran, 21 Eylül’de gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda 7 yıllık başkan Ali Koçu geride bırakarak koltuğa oturmuştu.

Sadettin Saran, daha önce 2001-2003 yılları arasında Aziz Yıldırım’ın başkanlığında futbol şube sorumlusu olarak yönetim kurulunda yer almıştı; ancak bu derbi, onun başkan sıfatıyla ilk Galatasaray maçı olacak.

Saran’ın kulüp başkanı olarak çıktığı ilk derbi, ligin 11. haftasında 2 Kasım tarihinde oynanan Beşiktaş maçıdır ve o maçta Galatasaray sahadan galip ayrıldı. Galatasaray karşılaşması, Saran’ın Fenerbahçe başkanı olarak ikinci derbisi olacak.

