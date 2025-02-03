Şafak Müderrisgil: A Milli Erkek Takımımız Davis Kupası'nda Harikalar Yarattı

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan Davis Kupası Başarısı

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Davis Kupası'nda elde edilen sonuçların kendilerini son derece memnun ettiğini açıkladı. A Milli Erkek Tenis Takımı, TED Spor Kulübü Tesisleri'nde Meksika ile karşılaştığı maçları 5-0'lık bir üstünlükle kazanarak Dünya Grubu 1'e yükseldi.

Şampiyonluk Coşkusu

Müderrisgil, play-off maçlarının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun şölen havasında geçtiğini belirtti. "İstanbul, Davis Kupası'na ev sahipliği yaptı. A Milli Erkek Takımı'mız adeta harikalar yarattı. İlk gün Ergi Kırkın ve Yankı Erel teklerde galip geldi. İkinci gün çiftler mücadelesinde Meksika'nın avantajı olmasına rağmen seyircimizin desteğini yanımıza alarak galip geldik. Çok güzel iki gün geçirdik. Dünya Grubu 1'e yükseldik. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

İlginin Artması

Başkan Müderrisgil, milli maçlara duyulan ilgiye de değinerek, "Çok büyük bir ilgi var, yaratmak istediğimiz de buydu. Milli maç olunca bambaşka bir hava doğuyor. Davis Kupası zaten bu özelliğiyle ön plana çıkıyor, sportif performansı seyircilere izletip uluslararası bir platform ve dostluk ortamı yaratmak. Coşku dolu iki gün geçirdik. Ülke olarak buna çok ihtiyacımız vardı. Milletimize, katılan taraftarlara ve camiamıza teşekkür ediyoruz. TED Spor Kulübüne, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve sponsorlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Ekip çalışmasıyla güzel bir turnuvaya imza attık" dedi.

Gelecek Hedefler

Şafak Müderrisgil, Davis Kupası'nda önümüzdeki eylülde elemelerin olacağını hatırlatarak, "İnşallah finallere çıkacağız" şeklinde konuştu.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.