Şahika Ercümen, Antalya'da 2024 CMAS Dünya Kupası'nda Altın Madalya Kazandı

Serbest Dalış 2024 CMAS 1. Dünya Kupası Tamamlandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirilen Serbest Dalış 2024 CMAS 1. Dünya Kupası, birçok ülkenin sporcularını ağırladı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından organize edilen bu önemli etkinlikte, milli sporcu Şahika Ercümen, katıldığı dört ayrı kategoride de altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Şahika Ercümen'in Müthiş Başarısı

Yarışmalarda dünya serbest dalış rekortmeni olan Ercümen, sabit ağırlıkta 86 metre, çift paletle 77 metre, paletsiz ip destekli 76 metre ve paletsiz sabit ağırlıkta 46 metre dalarak binici olmayı başardı. Bu muhteşem başarı, spor dünyasında büyük takdir topladı.

Gelecek Hedefleri

Şahika Ercümen, elde ettiği başarıların kendisine verdiği motivasyonla, 2 Ekim'de Yunanistan'da gerçekleştirilecek olan Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedeflediğini ifade etti.

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış 2024 CMAS 1. Dünya Kupası'nda milli sporcu Şahika Ercümen, yarıştığı 4 kategoride de altın madalya kazandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış 2024 CMAS 1. Dünya Kupası'nda milli sporcu Şahika Ercümen, yarıştığı 4 kategoride de altın madalya kazandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış 2024 CMAS 1. Dünya Kupası'nda milli sporcu Şahika Ercümen, yarıştığı 4 kategoride de altın madalya kazandı.