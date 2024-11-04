DOLAR
34,33 -0,07%
EURO
37,47 -0,69%
ALTIN
3.023,17 -0,16%
BITCOIN
2.350.980,92 0,64%

Şahika Ercümen Ayvalık'ta Kırmızı Mercanları Tanıttı

Dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Ayvalık'ta kırmızı mercanları tanıtmak için tüpsüz dalış gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 10:16
Şahika Ercümen Ayvalık'ta Kırmızı Mercanları Tanıttı

Dünya Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen'in Ayvalık Dalışı

Dünya dalış rekortmeni ve milli sporcu Şahika Ercümen, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde su altı güzelliklerini tanıtmak amacıyla dalış yaptı. Ercümen, Uluslararası Zeytin Hasat Festivali kapsamında olumsuz hava koşullarına rağmen Kerbela mevkisi'nde bulunan kırmızı mercanlar ve gorgonya ormanına tüpsüz bir dalış gerçekleştirdi.

Kırmızı Mercanlar ve Su Altı Zenginlikleri

Ercümen, 30 metre derinlikte gerçekleştirdiği dalışta, dünyada bir eşi İtalya'nın Portofino kentinde bulunan Ayvalık'ın kırmızı mercanlarını gözler önüne serdi. AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ayvalık'taki kırmızı mercanları hem Türkiye’de hem de dünyada tanıtmak amacıyla bir dalış yaptım," dedi.

Dalışın Önemi ve Hedefler

Fırtınaya rağmen dalışın başarılı olduğunu belirten Ercümen, su altındaki zenginliklerin korunması gerektiğinin altını çizdi. "Deniz çayırları, gümüş balıkları ve kızıl mercanlarımız var. Onlarla buluşmak çok önemli. Yıllardır bu bölgelerde dalış yapıyorum." şeklinde konuştu.

Kubilay Kılıç'ın Görüşleri

Uluslararası dalış eğitmeni Kubilay Kılıç, Ayvalık'ın su altı zenginliklerini tanıtmak için bu etkinliği düzenlediklerini belirtti. "Ayvalık'ta 7-8 tane rif var ve bunlardan birinin üzerindeyiz. Buradaki bölge Türkiye'ye özgü, dünyada da Yoğunluğu ve görsel güzellikleri ile tanınmış bir alandır. Bunların korunması ve tanıtılması amacıyla burada bulunuyoruz," dedi.

Ercümen, herkesin bu güzel dalış destinasyonunu keşfetmesi için davette bulunarak, "Bu bölgedeki suyun altı ve üstü gerçekten çok güzel. Bu nedenle herkesi buraya dalış yapmaya bekliyorum," ifadelerini kullandı.

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Uluslararası...

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Uluslararası Zeytin Hasat Festivali kapsamında su altı güzelliklerine dikkati çekmek amacıyla 30 metre tüpsüz dalış gerçekleştirdi.

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Uluslararası...

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Uluslararası Zeytin Hasat Festivali kapsamında su altı güzelliklerine dikkati çekmek amacıyla 30 metre tüpsüz dalış gerçekleştirdi.

İLGİLİ HABERLER

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

MTV, Ehliyet ve Pasaport ücretlerinde zam bu sabah kesinleşiyor!

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Briç Takımı Dünyada Zirveye Yerleşti
2
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu Kura Çekimi
3
Beşiktaş Fibabanka, Trefl Sopot ile Deplasmanda BKT Avrupa Kupası'nda Karşılaşacak
4
Burhan Felek: Türk Basın ve Sporunun Öncüsü
5
Galatasaray Promitheas'ı Ağırlıyor
6
Bahçeşehir Koleji Hapoel Shlomo ile BKT Avrupa Kupası'nda Karşılaşıyor
7
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 65. Sezonu Başlıyor!

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek

Asgari ücret rakamı açık açık verildi! Asgari ücretin hakkı konusunda fitil ateşlendi

Kış ile doğalgaz faturası kabusu geri döndü! 2024'te yüzde 30 indirimli fatura için dikkat kesileceksiniz

MTV, Ehliyet ve Pasaport ücretlerinde zam bu sabah kesinleşiyor!

Emekli maaşlarına sabah zammı! Saat 10.00’da olanlar olacak!

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz