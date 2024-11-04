Şahika Ercümen Ayvalık'ta Kırmızı Mercanları Tanıttı

Dünya Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen'in Ayvalık Dalışı

Dünya dalış rekortmeni ve milli sporcu Şahika Ercümen, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde su altı güzelliklerini tanıtmak amacıyla dalış yaptı. Ercümen, Uluslararası Zeytin Hasat Festivali kapsamında olumsuz hava koşullarına rağmen Kerbela mevkisi'nde bulunan kırmızı mercanlar ve gorgonya ormanına tüpsüz bir dalış gerçekleştirdi.

Kırmızı Mercanlar ve Su Altı Zenginlikleri

Ercümen, 30 metre derinlikte gerçekleştirdiği dalışta, dünyada bir eşi İtalya'nın Portofino kentinde bulunan Ayvalık'ın kırmızı mercanlarını gözler önüne serdi. AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ayvalık'taki kırmızı mercanları hem Türkiye’de hem de dünyada tanıtmak amacıyla bir dalış yaptım," dedi.

Dalışın Önemi ve Hedefler

Fırtınaya rağmen dalışın başarılı olduğunu belirten Ercümen, su altındaki zenginliklerin korunması gerektiğinin altını çizdi. "Deniz çayırları, gümüş balıkları ve kızıl mercanlarımız var. Onlarla buluşmak çok önemli. Yıllardır bu bölgelerde dalış yapıyorum." şeklinde konuştu.

Kubilay Kılıç'ın Görüşleri

Uluslararası dalış eğitmeni Kubilay Kılıç, Ayvalık'ın su altı zenginliklerini tanıtmak için bu etkinliği düzenlediklerini belirtti. "Ayvalık'ta 7-8 tane rif var ve bunlardan birinin üzerindeyiz. Buradaki bölge Türkiye'ye özgü, dünyada da Yoğunluğu ve görsel güzellikleri ile tanınmış bir alandır. Bunların korunması ve tanıtılması amacıyla burada bulunuyoruz," dedi.

Ercümen, herkesin bu güzel dalış destinasyonunu keşfetmesi için davette bulunarak, "Bu bölgedeki suyun altı ve üstü gerçekten çok güzel. Bu nedenle herkesi buraya dalış yapmaya bekliyorum," ifadelerini kullandı.

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Uluslararası Zeytin Hasat Festivali kapsamında su altı güzelliklerine dikkati çekmek amacıyla 30 metre tüpsüz dalış gerçekleştirdi.

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Uluslararası Zeytin Hasat Festivali kapsamında su altı güzelliklerine dikkati çekmek amacıyla 30 metre tüpsüz dalış gerçekleştirdi.