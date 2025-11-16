Sakarya Büyükşehir 89-60: Beylikdüzü'ne Farklı Galibiyet, Namağlup Liderlik Sürüyor

Sakarya Büyükşehir, TB2L 5. haftada Beylikdüzü'nü 89-60 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü; Aydın Şirin 17 sayı kaydetti.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 15:31
Maç Detayları

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol 2. Ligi 5. haftasında konuk ettiği Beylikdüzü'nü 89-60 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü. Karşılaşma Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynandı.

Ev sahibi ekip maça, Kaptan Gökhan Aydın, Aydın Şirin, Egemen Usta, Yavuz Koça ve Mert İlhan ilk beşiyle başladı. İlk çeyreği üstün geçen Sakarya, devreyi 45-34 önde kapattı.

İkinci yarıda da kontrolü elinde tutan Sakarya ekibi, mücadeleyi 29 sayı farkla 89-60 kazanarak sahadan farklı bir skorla ayrıldı. Maçın bitiş düdüğünün ardından sporcular ve taraftarlar galibiyeti birlikte kutladı.

Takımda 6 farklı oyuncu çift haneli skor üretirken, Aydın Şirin attığı 17 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.

