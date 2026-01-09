Sakarya Büyükşehir, ABB EGO Spor’u Ağırlıyor — Seriyi 12'ye Taşımak İstiyor

Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, TB2L 13. haftasında 10 Ocak Cumartesi Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda ABB EGO Spor’u ağırlayacak; maç saat 16.00, giriş ücretsiz.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 13:30
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 13:30
Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde gerilim artıyor. Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, ligin 13. haftasında evinde ABB EGO Spor ile karşılaşacak.

Maçın Önemi ve Hazırlık

Yeşil-siyahlılar ligde oynadığı 11 maçın tamamını kazandı. Takım, bu karşılaşmadan alacağı galibiyetle seriyi 12 maça çıkarmayı hedefliyor. Büyükşehir ekibi, kendi evindeki bu kritik mücadele için hazırlıklarını tamamladı.

Maç Detayları

Tarih: 10 Ocak Cumartesi

Saat: 16.00

Yer: Atatürk Kapalı Spor Salonu

Giriş: Basketbol severler müsabakayı ücretsiz olarak takip edebilecek.

Ligde henüz mağlubiyeti bulunmayan Sakarya Büyükşehir, taraftar desteğiyle bu zorlu sınavı da kazanmayı hedefliyor.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları