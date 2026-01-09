Sakarya Büyükşehir, ABB EGO Spor’u Ağırlıyor — Seriyi 12'ye Taşımak İstiyor

Sakarya Büyükşehir, ABB EGO Spor’u Ağırlıyor
Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde gerilim artıyor. Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, ligin 13. haftasında evinde ABB EGO Spor ile karşılaşacak.
Maçın Önemi ve Hazırlık
Yeşil-siyahlılar ligde oynadığı 11 maçın tamamını kazandı. Takım, bu karşılaşmadan alacağı galibiyetle seriyi 12 maça çıkarmayı hedefliyor. Büyükşehir ekibi, kendi evindeki bu kritik mücadele için hazırlıklarını tamamladı.
Maç Detayları
Tarih: 10 Ocak Cumartesi
Saat: 16.00
Yer: Atatürk Kapalı Spor Salonu
Giriş: Basketbol severler müsabakayı ücretsiz olarak takip edebilecek.
Ligde henüz mağlubiyeti bulunmayan Sakarya Büyükşehir, taraftar desteğiyle bu zorlu sınavı da kazanmayı hedefliyor.
