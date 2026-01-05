Sakarya Büyükşehir karatecileri Gürcistan'da Uluslararası Seri A'da

Sakarya Büyükşehir’in karatecileri Gürcistan’da milli formayı terletecek
Uluslararası Seri A karate Şampiyonası | 9-11 Ocak | Tiflis
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcuları 9 ve 11 Ocak tarihleri arasında Gürcistan’ın Tiflis şehrinde düzenlenecek Uluslararası Seri A karate Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.
Zorlu rakiplere karşı milli forma altında mücadele edecek sporculardan Emirhan Uygun 67 kilogramda, Şeref Eren Özdemir ise 84 kilogramda mindere çıkacak.
