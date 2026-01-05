DOLAR
Sakarya Büyükşehir karatecileri Gürcistan'da Uluslararası Seri A'da

Sakarya Büyükşehir’in karatecileri 9-11 Ocak tarihlerinde Tiflis’te düzenlenecek Uluslararası Seri A karate Şampiyonası’nda milli formayı giyecek.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 12:59
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 12:59
Sakarya Büyükşehir’in karatecileri Gürcistan’da milli formayı terletecek

Uluslararası Seri A karate Şampiyonası | 9-11 Ocak | Tiflis

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcuları 9 ve 11 Ocak tarihleri arasında Gürcistan’ın Tiflis şehrinde düzenlenecek Uluslararası Seri A karate Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

Zorlu rakiplere karşı milli forma altında mücadele edecek sporculardan Emirhan Uygun 67 kilogramda, Şeref Eren Özdemir ise 84 kilogramda mindere çıkacak.

