Sakarya Büyükşehir Spor Kulübü 9 Madalya Kazandı — Okullar Arası Karate İl Birinciliği

Sakarya Büyükşehir Spor Kulübü 9 madalya ile döndü
Okullar Arası Gençler İl Birinciliği seçmeleri Camili Spor Salonu'nda yapıldı
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcuları, Camili Spor Salonu'nda düzenlenen Okullar Arası Gençler İl Birinciliği seçmelerinde mücadele etti. Zorlu karşılaşmaların ardından kulüp bünyesinden 9 sporcu derece elde ederek madalya kazandı.
Birincilik kürsüsünde yer alan sporcular: Zeynep Sare Erkan, Sümeyye Zeynep Akgün ve Miraç Merve Keleş.
İkincilik madalyası kazananlar: Sümeyye Turak, Ülkü Betül Harçlı ve Ahmet Kaan Yalçın.
Üçüncülük elde eden sporcular: Gökmen Yaşar, Elanur Türkmen ve Nazlı Elçin Özer.
Organizasyon, Adapazarı ilçesindeki Camili Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, seçmelerde dereceye giren tüm sporcular tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ KARATE SPORCULARI, CAMİLİ SPOR SALONU’NDA DÜZENLENEN OKULLAR ARASI GENÇLER İL BİRİNCİLİĞİ SEÇMELERİNDE 9 MADALYA KAZANDI.