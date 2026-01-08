Sakarya Büyükşehir Spor Kulübü 9 Madalya Kazandı — Okullar Arası Karate İl Birinciliği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Camili Spor Salonu'ndaki Okullar Arası Gençler İl Birinciliği seçmelerinde 9 madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 14:09
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 14:09
Sakarya Büyükşehir Spor Kulübü 9 Madalya Kazandı — Okullar Arası Karate İl Birinciliği

Sakarya Büyükşehir Spor Kulübü 9 madalya ile döndü

Okullar Arası Gençler İl Birinciliği seçmeleri Camili Spor Salonu'nda yapıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcuları, Camili Spor Salonu'nda düzenlenen Okullar Arası Gençler İl Birinciliği seçmelerinde mücadele etti. Zorlu karşılaşmaların ardından kulüp bünyesinden 9 sporcu derece elde ederek madalya kazandı.

Birincilik kürsüsünde yer alan sporcular: Zeynep Sare Erkan, Sümeyye Zeynep Akgün ve Miraç Merve Keleş.

İkincilik madalyası kazananlar: Sümeyye Turak, Ülkü Betül Harçlı ve Ahmet Kaan Yalçın.

Üçüncülük elde eden sporcular: Gökmen Yaşar, Elanur Türkmen ve Nazlı Elçin Özer.

Organizasyon, Adapazarı ilçesindeki Camili Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, seçmelerde dereceye giren tüm sporcular tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ KARATE SPORCULARI, CAMİLİ SPOR SALONU’NDA DÜZENLENEN...

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ KARATE SPORCULARI, CAMİLİ SPOR SALONU’NDA DÜZENLENEN OKULLAR ARASI GENÇLER İL BİRİNCİLİĞİ SEÇMELERİNDE 9 MADALYA KAZANDI.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ KARATE SPORCULARI, CAMİLİ SPOR SALONU’NDA DÜZENLENEN...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Matteo Guendouzi İstanbul'da: Fenerbahçe ile Sağlık Kontrolleri İçin Geldi
2
Sivasspor, Erzurumspor Maçı Öncesi Son Antrenmanını Gerçekleştirdi
3
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi Kasımpaşa'ya kiraladı
4
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa Finali Hazırlıklarına Başladı
5
Galatasaray - Fenerbahçe: Son 10 Derbide Aslanların Üstünlüğü
6
Germencik’te Okul Sporları Kick-Boks Müsabakaları Tamamlandı
7
Aliağa FK, Tahir Babaoğlu'nu Kadrosuna Kattı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları