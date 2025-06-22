DOLAR
39,62 0%
EURO
45,68 0%
ALTIN
4.296,95 0%
BITCOIN
3.931.521,45 3,35%

Sakarya'da UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası Tamamlandı

UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası, Sakarya'da İsveçli Edvin Lindh ve Ukraynalı Mariia Sukhopalova'nın zaferiyle sona erdi.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 22:25
Sakarya'da UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası Tamamlandı

Sakarya'da UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası Tamamlandı

Sakarya, uluslararası bisiklet tutkunlarını ağırlayan UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası ile spor dolu bir haftaya ev sahipliği yaptı. Şampiyona, Sakarya Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştirildi.

Final yarışlarının ardından, erkekler kategorisinde İsveçli Edvin Lindh dünya şampiyonu olurken, kadınlar kategorisinde Ukraynalı Mariia Sukhopalova birinciliği elde etti. Şampiyona, 24 farklı ülkeden toplamda 71 elit sporcunun katılımıyla renklendi.

Yarışların zorlukları arasında yer alan 1 kilometrelik parkurda, bazı sporcuların bisikletlerinin lastiklerinin patlaması nedeniyle yarışı tamamlayamadığı görüldü. Erkekler kategorisinin derece sonuçları şu şekilde: birinci Edvin Lindh (İsveç), ikinci Theo Hauser (Avusturya), üçüncü Luiz Henrique Cocuzzi (Brezilya). Kadınlar kategorisinde ise, Mariia Sukhopalova (Ukrayna) birinci, İsaure Medde (Fransa) ikinci ve Maria Sherstiuk (Ukrayna) üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini; Vali Rahmi Doğan, AK Parti milletvekilleri Murat Kaya ve Ertuğrul Kocacık, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali takdim etti.

Ödül töreninin ardından, motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat heyecan dolu bir gösteri sundu. Ayrıca organizasyon boyunca, çeşitli dans ve sirk gösterileri izleyicilerle buluştu. Gecenin finalinde ise, ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş sahne aldı ve katılımcılara unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı.

UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası, Sakarya'da final yarışlarıyla tamamlandı. Sakarya...

UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası, Sakarya'da final yarışlarıyla tamamlandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yapılan şampiyonaya, elit kadın ve erkekler kategorilerinde 24 ülkeden 71 sporcu katıldı.

UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası, Sakarya'da final yarışlarıyla tamamlandı. Sakarya...

UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası, Sakarya'da final yarışlarıyla tamamlandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yapılan şampiyonaya, elit kadın ve erkekler kategorilerinde 24 ülkeden 71 sporcu katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

TCMB'den Faiz Kararı: 32 Gün Sonra 37.241 TL Gelir!

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası Tamamlandı
2
Kırşehir'de Ampute Futbol Milli Takımı ve Kadın Takımı Gösteri Maçı
3
Samsunspor'da Yüksel Yıldırım Yeniden Başkan
4
Hatay Sörf Merkezi Sporcu Yetiştirecek
5
Eyüpspor, Selçuk Şahin ile 3 Yıllık Anlaşma Sağladı
6
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'dan Ekonomik ve Sportif Reform Müjdesi
7
Şanlıurfa'da Eyyüp Cenap Gülpınar UEFA C Antrenör Eğitim Programı Başladı

Emekli ve Memura Zam, Promosyon Artışı Kapıda

TCMB'den Faiz Kararı: 32 Gün Sonra 37.241 TL Gelir!

Kredi Kartı Taksit Sayısı Artıyor: 6 Ay Olacak!

İzmir'de Feribot Ücretlerine Şok Zam! Araç Sahipleri 200 TL Ödeyecek

10.000 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı! TOKİ'den Büyük Kampanya

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!