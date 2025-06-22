Sakarya'da UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası Tamamlandı

Sakarya, uluslararası bisiklet tutkunlarını ağırlayan UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası ile spor dolu bir haftaya ev sahipliği yaptı. Şampiyona, Sakarya Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştirildi.

Final yarışlarının ardından, erkekler kategorisinde İsveçli Edvin Lindh dünya şampiyonu olurken, kadınlar kategorisinde Ukraynalı Mariia Sukhopalova birinciliği elde etti. Şampiyona, 24 farklı ülkeden toplamda 71 elit sporcunun katılımıyla renklendi.

Yarışların zorlukları arasında yer alan 1 kilometrelik parkurda, bazı sporcuların bisikletlerinin lastiklerinin patlaması nedeniyle yarışı tamamlayamadığı görüldü. Erkekler kategorisinin derece sonuçları şu şekilde: birinci Edvin Lindh (İsveç), ikinci Theo Hauser (Avusturya), üçüncü Luiz Henrique Cocuzzi (Brezilya). Kadınlar kategorisinde ise, Mariia Sukhopalova (Ukrayna) birinci, İsaure Medde (Fransa) ikinci ve Maria Sherstiuk (Ukrayna) üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini; Vali Rahmi Doğan, AK Parti milletvekilleri Murat Kaya ve Ertuğrul Kocacık, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali takdim etti.

Ödül töreninin ardından, motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat heyecan dolu bir gösteri sundu. Ayrıca organizasyon boyunca, çeşitli dans ve sirk gösterileri izleyicilerle buluştu. Gecenin finalinde ise, ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş sahne aldı ve katılımcılara unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı.

UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası, Sakarya'da final yarışlarıyla tamamlandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yapılan şampiyonaya, elit kadın ve erkekler kategorilerinde 24 ülkeden 71 sporcu katıldı.

UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası, Sakarya'da final yarışlarıyla tamamlandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yapılan şampiyonaya, elit kadın ve erkekler kategorilerinde 24 ülkeden 71 sporcu katıldı.