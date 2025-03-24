Sakarya'da Üniversiteler Arası Türkiye Atıcılık Şampiyonası Düzenlendi

Üniversiteler Arası Türkiye Atıcılık Şampiyonası, Türkiye'nin Sakarya ilinde yoğun bir katılımla yapıldı. Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından düzenlenen bu önemli etkinlik, Sakarya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Şampiyona, 10 metre havalı tabanca ve 10 metre havalı tüfek kategorilerinde yapıldı. "Ünilig" organizasyonu çerçevesinde, toplamda 34 üniversiteden 115 atıcı mücadele etti.

2025 yılı faaliyet programında yer alan bu prestijli şampiyonada altın madalya kazanan sporcular ise şöyle sıralandı:

10 Metre Havalı Tabanca

Kadınlar: Seher Tokmak (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Seher Tokmak (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi) Erkekler: Adnan Efe Uçar (Ege Üniversitesi)

Adnan Efe Uçar (Ege Üniversitesi) Kadınlar Takım: Yasemin Beyza Yılmaz, İlayda Nur Çürük, İlayda Demir (Gazi Üniversitesi)

Yasemin Beyza Yılmaz, İlayda Nur Çürük, İlayda Demir (Gazi Üniversitesi) Erkekler Takım: Tunahan Tatoğlu, Mustafa Melih Paksoy, Eren Bilal Işık (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)

10 Metre Havalı Tüfek

Kadınlar: Elif Berfin Altun (Dicle Üniversitesi)

Elif Berfin Altun (Dicle Üniversitesi) Erkekler: Galip Berat Afal (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)

Galip Berat Afal (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi) Kadınlar Takım: Damla Köse, Elife Eda Çınar, Elif Gülcan Doludizgin (Erzurum Teknik Üniversitesi)

Damla Köse, Elife Eda Çınar, Elif Gülcan Doludizgin (Erzurum Teknik Üniversitesi) Erkekler Takım: Hasan Bilal Çalışkan, Yaşar Mert Saatoğlu, Erkuthan Erhan (Milli Savunma Üniversitesi)

Sakarya'daki bu prestijli organizasyon, üniversiteler arasında dostluk ve rekabetin bir arada yaşanmasına zemin hazırladı.

Üniversiteler Arası Atıcılık Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da düzenlendi. Sakarya Üniversitesi'ndeki şampiyona 10 metre havalı tabanca ve 10 metre havalı tüfek kategorilerinde gerçekleştirildi.

Üniversiteler Arası Atıcılık Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da düzenlendi. Sakarya Üniversitesi'ndeki şampiyona 10 metre havalı tabanca ve 10 metre havalı tüfek kategorilerinde gerçekleştirildi.