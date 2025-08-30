Sakaryaspor 1-4 Boluspor: İrfan Buz'tan Özür, Mustafa Er'den Övgü

Sakaryaspor 1-4 Boluspor: Maç Sonrası Açıklamalar

Sakaryaspor - İrfan Buz

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Boluspor'a 4-1 mağlup olan Sakaryaspor'da teknik direktör İrfan Buz, mutlak 3 puan parolasıyla çıktıkları maçta kötü oynadıklarını söyledi.

Buz, sezon başı olduğunu ve oyuncu grubunun farklı bir oyunla toparlanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, "Önümüzde milli ara var. O arada iyi çalışarak önümüzdeki müsabakalara kendimizi hazırlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Basın mensubunun bazı taraftarların hayal kırıklığı ve istifa beklentisi sorusunu yanıtlayan Buz, "Bekleyebilirler, tabii ki onların hakkı var yani, buraya geliyorlar, takımlarını destekliyorlar ve galibiyet görmek istiyorlar. Hayal kırıklığına uğramaları çok normaldir. Ama ben de söylüyorum, zaman zaman işte böyle sıkıntılar futbolun içerisinde oluyor. Biz gerçekten yeni bir takımız. Buna da çözüm bulacağız." dedi.

Buz, taraftarlardan özür dileyerek Boluspor'u tebrik etti.

Boluspor - Mustafa Er

Boluspor Teknik Direktörü Mustafa Er, açıklamasına 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayarak başladı.

Er, takımının maç boyunca oyunun hakimiydiğini belirterek, "Maçın başından sonuna kadar oyunun hakimi bizdik. Çok daha farklı kazanabilirdik. İlk 2 hafta maalesef hak ettiğimiz puanları alamadık ama oyuncularımızla bunu çok iyi analiz ettik. Biz hep şuna inanıyoruz, kazanırken başarılı, kaybederken başarısız değiliz. Biz oyuna bakıyoruz, oyunda neler yapıyoruz. Çünkü oyununuz gelişiyor her geçen hafta, oyuncular keyif alıyor." dedi.

Er, iyi bir oyuncu grubuyla çalıştığını ve transfer gerekmesine rağmen farklı pozisyonlarda oynatılan oyuncuların maçlarda olumlu cevap verdiğini sözlerine ekledi.

Sakaryaspor Teknik direktörü İrfan Buz, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasındaki Sakaryaspor-Boluspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.