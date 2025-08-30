DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.462.387,86 0,05%

Sakaryaspor 1-4 Boluspor: İrfan Buz'tan Özür, Mustafa Er'den Övgü

Trendyol 1. Lig 4. haftasında Sakaryaspor, Boluspor'a 4-1 yenildi. İrfan Buz taraftarlardan özür diledi; Mustafa Er oyunun hakimi olduklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 23:04
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 23:32
Sakaryaspor 1-4 Boluspor: İrfan Buz'tan Özür, Mustafa Er'den Övgü

Sakaryaspor 1-4 Boluspor: Maç Sonrası Açıklamalar

Sakaryaspor - İrfan Buz

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Boluspor'a 4-1 mağlup olan Sakaryaspor'da teknik direktör İrfan Buz, mutlak 3 puan parolasıyla çıktıkları maçta kötü oynadıklarını söyledi.

Buz, sezon başı olduğunu ve oyuncu grubunun farklı bir oyunla toparlanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, "Önümüzde milli ara var. O arada iyi çalışarak önümüzdeki müsabakalara kendimizi hazırlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Basın mensubunun bazı taraftarların hayal kırıklığı ve istifa beklentisi sorusunu yanıtlayan Buz, "Bekleyebilirler, tabii ki onların hakkı var yani, buraya geliyorlar, takımlarını destekliyorlar ve galibiyet görmek istiyorlar. Hayal kırıklığına uğramaları çok normaldir. Ama ben de söylüyorum, zaman zaman işte böyle sıkıntılar futbolun içerisinde oluyor. Biz gerçekten yeni bir takımız. Buna da çözüm bulacağız." dedi.

Buz, taraftarlardan özür dileyerek Boluspor'u tebrik etti.

Boluspor - Mustafa Er

Boluspor Teknik Direktörü Mustafa Er, açıklamasına 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayarak başladı.

Er, takımının maç boyunca oyunun hakimiydiğini belirterek, "Maçın başından sonuna kadar oyunun hakimi bizdik. Çok daha farklı kazanabilirdik. İlk 2 hafta maalesef hak ettiğimiz puanları alamadık ama oyuncularımızla bunu çok iyi analiz ettik. Biz hep şuna inanıyoruz, kazanırken başarılı, kaybederken başarısız değiliz. Biz oyuna bakıyoruz, oyunda neler yapıyoruz. Çünkü oyununuz gelişiyor her geçen hafta, oyuncular keyif alıyor." dedi.

Er, iyi bir oyuncu grubuyla çalıştığını ve transfer gerekmesine rağmen farklı pozisyonlarda oynatılan oyuncuların maçlarda olumlu cevap verdiğini sözlerine ekledi.

Sakaryaspor Teknik direktörü İrfan Buz, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasındaki Sakaryaspor-Boluspor...

Sakaryaspor Teknik direktörü İrfan Buz, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasındaki Sakaryaspor-Boluspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Sakaryaspor Teknik direktörü İrfan Buz, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasındaki Sakaryaspor-Boluspor...

İLGİLİ HABERLER

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa FK 1-1 Alagöz Holding Iğdır FK | Trendyol 1. Lig 4. Hafta
2
EuroBasket 2025: Türkiye 95-54 ile Portekiz'i Yenerek Son 16'ya Yükseldi
3
EuroBasket 2025: Türkiye 3'te 3 yaptı, son 16'yı garantiledi
4
ABD Açık: Sinner ve Gauff 4. Tura Yükseldi
5
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Hesap.com Antalyaspor'u 2-1 Yendi
6
Galatasaray 1-0 Çaykur Rizespor | Trendyol Süper Lig 4. Hafta
7
Türkiye Sualtı Sporlarında Dünya Sahnesinde: TSSF Başkanı Kadir Sağlam

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta