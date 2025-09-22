Sakaryaspor, Atko Grup Pendikspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Atko Grup Pendikspor maçı öncesi Rüstemler Tesisleri'nde Serhat Sütlü yönetiminde çalışmalara başladı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 14:47
Sakaryaspor, Atko Grup Pendikspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Sakaryaspor, Atko Grup Pendikspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında deplasmanda Atko Grup Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Antrenmandan ayrıntılar

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Serhat Sütlü yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma, şut ve pas çalışmaları ile çift kale maç yaptı.

Sütlü'nün değerlendirmesi

Sütlü, antrenman sonrası AA muhabirine, Pendikspor'u analiz ettiklerini ve ona göre oyun planladıklarını belirterek, "Maç maç gittiğimiz sistem üzerinde duruyoruz. Oyuncularım her oyun anlayışına göre ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Erzurum ve Amed maçı oyun olarak çok etkili olduğumuz değil, mümkün olduğunca daha az gol yiyip, daha fazla gol atıp puanlarla devam etmek derdinde olduğumuz maçlardı." dedi.

Sütlü, antrenmanların güzel geçtiğini dile getirerek, tüm çabalarının Sakaryaspor'u en iyi yere getirmek olduğunu aktardı.

Maç bilgileri

Yeşil-siyahlılar, 25 Eylül Perşembe saat 20.00'de Pendik Stadı'nda Atko Grup Pendikspor ile karşılaşacak.

İLGİLİ HABERLER

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda 9 Türk Sporcu Szombathely'de
2
Beşiktaş, Zecorner Kayserispor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü
3
Beyzbol5 Genç Milli Takımı Meksika'da Dünya Kupası'na Katılıyor
4
Milli Para Okçular Gwangju'da: 2025 Dünya Para Okçuluk Şampiyonası
5
Züber TYF Windsurf Türkiye Ligi 3. Ayak Yarışları Bodrum'da Sona Erdi
6
Süper Lig Kulüpleri A Milli Basketbol Takımı'nı Tebrik Etti — EuroBasket 2025'te Final
7
Okan Buruk: Osimhen’in ayağında ağrı var, durumu yarın netleşecek

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta