Sakaryaspor, Atko Grup Pendikspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında deplasmanda Atko Grup Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Antrenmandan ayrıntılar

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Serhat Sütlü yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma, şut ve pas çalışmaları ile çift kale maç yaptı.

Sütlü'nün değerlendirmesi

Sütlü, antrenman sonrası AA muhabirine, Pendikspor'u analiz ettiklerini ve ona göre oyun planladıklarını belirterek, "Maç maç gittiğimiz sistem üzerinde duruyoruz. Oyuncularım her oyun anlayışına göre ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Erzurum ve Amed maçı oyun olarak çok etkili olduğumuz değil, mümkün olduğunca daha az gol yiyip, daha fazla gol atıp puanlarla devam etmek derdinde olduğumuz maçlardı." dedi.

Sütlü, antrenmanların güzel geçtiğini dile getirerek, tüm çabalarının Sakaryaspor'u en iyi yere getirmek olduğunu aktardı.

Maç bilgileri

Yeşil-siyahlılar, 25 Eylül Perşembe saat 20.00'de Pendik Stadı'nda Atko Grup Pendikspor ile karşılaşacak.