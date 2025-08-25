Sakaryaspor, Boluspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında sahasında Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Hazırlık ve Antrenman
Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleşen idmanda futbolcular, Rüstemler Tesisleri'nde dinamik ısınmanın ardından taktik çalışma yaptı.
Sakarya temsilcisi, yarınki idmanla Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Maç Detayları
İki takım 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.
Puan Durumu
Ligin ilk üç haftası sonunda averajla 13. sırada yer alan Sakaryaspor, 1'er galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik yaşadı.
