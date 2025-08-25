DOLAR
Sakaryaspor, Boluspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig 4. haftasında oynayacağı Boluspor maçı için Rüstemler Tesisleri'nde hazırlıklara başladı.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında sahasında Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Hazırlık ve Antrenman

Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleşen idmanda futbolcular, Rüstemler Tesisleri'nde dinamik ısınmanın ardından taktik çalışma yaptı.

Sakarya temsilcisi, yarınki idmanla Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Maç Detayları

İki takım 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

Puan Durumu

Ligin ilk üç haftası sonunda averajla 13. sırada yer alan Sakaryaspor, 1'er galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik yaşadı.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında sahasında Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde, Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından taktik çalışma yaptı.

