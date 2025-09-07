Sakaryaspor'da İstikrarsız Dönem: 3 Sezonda 9 Teknik Direktör

Sakaryaspor, 10 yılın ardından döndüğü Trendyol 1. Lig'de geçirdiği son 3 sezonda toplam 9 teknik direktörle çalıştı. Kulübün sık değişen teknik adam kadrosu, hem ligdeki performansı hem de play-off serüvenlerini etkiledi.

2022-23: Başlangıç ve ilk değişiklikler

2022-23 sezonuna İlker Püren ile başlayan Sakaryaspor, Püren yönetiminde ligde 8 maçta 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak 12 puan topladı. Sipay Bodrum FK'ya 5-0'lık yenilginin ardından Püren ile yollar ayrıldı ve teknik direktörlüğe Serkan Özbalta getirildi.

Serkan Özbalta yönetiminde ligde 12 müsabakaya çıkan Sakarya ekibi, 6 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik sonucu hanesine 19 puan yazdırdı.

Taner Taşkın dönemi ve play-off

Ligin 22. haftasına Taner Taşkın ile giren Sakaryaspor, Taşkın döneminde 16 maçta 10 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 31 puan elde etti. Takım ligi 62 puanla 5. sırada bitirip play-off hakkı kazandı ancak 1. turda İkas Eyüpspor'a 1-0'lık sonuçla elendi.

Genel olarak iki sezonda Taşkın ile sahaya çıktığı 21 maçta 11 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 3 beraberlik sonucu 36 puan toplandı.

En uzun dönem: Tuncay Şanlı

Taşkın'ın ardından göreve getirilen Tuncay Şanlı, Sakaryaspor ile toplam 29 müsabakaya çıktı ve 15 galibiyet, 7 yenilgi ile 7 beraberlik sonucu 52 puan topladı. Şanlı, görev süresince 11 maçlık yenilmezlik serisi de yakaladı. Ancak ligin 33. haftasındaki 2-0'lık Beykoz Anadolu Spor yenilgisi sonrası yollar ayrıldı. Böylece son 3 sezonda en uzun süre görevde kalan teknik adam 29 hafta ile Şanlı oldu.

Coşkun Demirbakan ve play-off finali

Coşkun Demirbakan döneminde takım normal sezonda son haftalarda kritik bir galibiyet alarak Kocaelispor'u 2-0 yenmiş ve 60 puanla ligi 3. bitirerek play-off finaline kalmıştı. Finalde normal süresi 1-1 biten maçta Sipay Bodrum FK'ye uzatmalarda 3-1 yenilerek Süper Lig'e yükselme şansını kaçırdı.

2024-25: Bir sezonda 5 teknik direktör

2024-25 sezonuna Suat Kaya ile başlayan Sakaryaspor, Kaya ile 7 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu 7 puan topladı. Eminevim Ümraniyespor'a karşı alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından Kaya ile yollar ayrıldı ve teknik direktörlüğe Mesut Bakkal getirildi.

Mesut Bakkal ile 14 müsabakada 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 4 beraberlik sonucu 19 puan yazıldı. Bakkal'dan sonra Mustafa Dalcı göreve geldi; Dalcı ile 1 maçtan beraberlikle ayrıldı.

Dalcı döneminin ardından takıma ikinci kez dönen İlker Püren, ilk 3 maçta 7 puan almasına rağmen sonraki haftalarda istenen sonuçları elde edemedi. Püren ile 13 maçta 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşayan Sakaryaspor 18 puan topladı.

Ardından göreve getirilen İrfan Buz, geçen sezon ve bu sezonun başında toplam 7 maça çıktı; 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik sonucunda 10 puan elde etti. Sezon başında Buz ile alınan 4-1'lik Boluspor mağlubiyeti sonrası görevine son verildi.

İstikrar sağlanamadı

10 yıl aradan sonra yeniden yükseldiği ligde Sakaryaspor, son 3 sezonda yaşadığı teknik direktör değişiklikleriyle istikrar sağlayamadı. Sürekli değişen hoca kadrosu kulübün lig içi ve play-off performansına yansıdı.

Sakaryaspor'da son 3 sezonda görev alan teknik direktörler

İlker Püren (2022-2023): 8 maç, 4 galibiyet, 4 mağlubiyet, 12 puan.

Serkan Özbalta (2022-2023): 12 maç, 6 galibiyet, 5 mağlubiyet, 1 beraberlik, 19 puan.

Taner Taşkın (2022-2023 / 2023-2024): 21 maç, 11 galibiyet, 7 mağlubiyet, 3 beraberlik, 36 puan (farklı periyotlarda toplam).

Tuncay Şanlı (2023-2024): 29 maç, 15 galibiyet, 7 yenilgi, 7 beraberlik, 52 puan.

Coşkun Demirbakan (2023-2024): Kısa dönemde play-off sürecinde görev aldı ve takımı finale taşıdı.

Suat Kaya (2024-2025): 7 maç, 1 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet, 7 puan.

Mesut Bakkal (2024-2025): 14 maç, 5 galibiyet, 5 mağlubiyet, 4 beraberlik, 19 puan.

Mustafa Dalcı (2024-2025): 1 maç, 1 beraberlik.

İlker Püren (2024-2025): 13 maç, 5 galibiyet, 5 mağlubiyet, 3 beraberlik, 18 puan.

İrfan Buz (2024-2025 / 2025-2026): 7 maç, 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik, 10 puan.

Son üç sezonun çalkantılı teknik direktör trafiği, Sakaryaspor'un ligde aradığı istikrarı yakalamasını zorlaştırdı.