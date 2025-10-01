Sakaryaspor'da Serhat Sütlü'nün İstfası Kabul Edilmedi — Yabancı Oyuncu Kural Hatası

Serhat Sütlü, Sivasspor maçındaki yabancı oyuncu kural hatası nedeniyle istifa teklif etti; yönetim reddetti. Sütlü, 12 Ekim tarihli istifa dilekçesini sundu ve görevde kalacak.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 16:11
Sakaryaspor'da Serhat Sütlü'nün İstfası Kabul Edilmedi — Yabancı Oyuncu Kural Hatası

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevde kalıyor

Yönetim istifayı kabul etmedi; 12 Ekim tarihli dilekçe yeni yönetime bırakılacak

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, Sivasspor maçında yaşanan yabancı oyuncu kural hatası nedeniyle sorumluluğu üstlenerek kulübe sunduğu istifasının kabul edilmediğini açıkladı. Yönetimin isteği ve kulübün devam eden kongre süreci nedeniyle Sütlü, görevinin başında kalmaya devam edecek.

Teknik adam, konuya ilişkin olarak şunları kaydetti: "Geçtiğimiz günlerde yaşanan yabancı oyuncu kural hatası nedeniyle sorumluluğu üstlenerek kulübümüze istifamı sundum ancak yönetim kurulumuz bu istifayı kabul etmedi. Sakaryaspor'un içinde bulunduğu kongre sureci nedeniyle yönetimimizin de isteği doğrultusunda görevimin başında olmaya devam edeceğim. Bununla birlikte göreve gelecek yeni yönetimimizin önünü açmak adına 12 Ekim tarihli istifa dilekçemi de yönetime teslim ettiğimi de kamuoyunun bilgisine sunarım."

Sütlü, takımın saha içi hazırlıklarının aksamamasının ve Sakaryaspor'un menfaatlerinin korunmasının en büyük önceliği olduğunu vurguladı. Teknik direktör ayrıca, "Ben Sakarya'da doğmuş, büyümüş ve bu şehirde yaşamaya devam edecek biri olarak, kulübümüzün çıkarlarını her zaman kişisel hesapların önünde tutacağımı kamuoyuna saygıyla duyururum." ifadelerini kullandı.

Kural detayı ve maçtaki durum

Kulüpler, kural olarak sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 6’sının bulundurulması koşulu ile müsabaka isim listesine Futbolcu Uygunluğu başlıklı maddenin 1. fıkrasında belirtilen en fazla 8 futbolcu yazabiliyor.

Sivasspor maçında Sakaryaspor'un ilk 11'inde Jakub Szumski, Kakuta, Kolovetsios ve Vukovic yer aldı. Daha sonra 62. dakikada Ben Yedder, 75. dakikada Kobiljar oyuna girdi. Maçın 82. dakikasında Burak Çoban'ın yerine Akuazaoku'nun girmesiyle sahada aynı anda 7 yabancı oyuncu bulunmuş oldu.

Kulüp yönetimi ve teknik ekip arasındaki karar süreci ile 12 Ekim tarihli istifa dilekçesinin yeni yönetime bırakılması adımı, Sakaryaspor'da hem idari hem sportif istikrar sağlama amacı taşıyor.

