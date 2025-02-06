Sakaryaspor'da Teknik Direktör Değişimi: Mustafa Dalcı Görevden Alındı, İlker Püren İle Anlaşıldı

Sakaryaspor'da Teknik Direktör Değişimi

Trendyol 1. Lig kulüplerinden Sakaryaspor, 29 Ocak'ta göreve getirdiği teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, resmi açıklamada, "Teknik direktörümüz Mustafa Dalcı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Amed Sportif Faaliyetler Maçı Sonrası Ayrılık

Dalcı, son olarak hafta sonunda oynanan Amed Sportif Faaliyetler maçında takımını 1-1'lik skorla sahadan çıkararak, görevinde istikrar sağlayamadı.

İlker Püren Göreve Getirildi

Bunun ardından Sakaryaspor, teknik direktörlük görevi için İlker Püren ile anlaştığını açıkladı. Kulüpten gelen açıklamada, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için İlker Püren ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin İlker Püren" denildi.