Sakaryaspor, Gael Kakuta ile 1,5 Yıllık İmza Attı

Sakaryaspor'dan Önemli Transfer Hamlesi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin önemli futbolcularından Gael Kakuta ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp Açıklamasında Dikkat Çeken Detaylar

Sakaryaspor, transferle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Daha önce Chelsea, Sevilla, Lazio, Lens ve Bolton gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin formasını terleten Gael Kakuta ile sözleşme imzaladık." ifadelerine yer verildi.

Kakuta'nın takıma katılması, Sakaryaspor'un hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Demokratik Kongolu futbolcu Gael Kakuta (solda) ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.