Sakaryaspor İstanbulspor Deplasmanına Hazırlanıyor

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig 14. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Rüstemler Tesisleri'ndeki antrenmanla sürdürdü.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 15:00
Sakaryaspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamlıyor

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor maçına yaptığı antrenmanla hazırlanıyor. Çalışma, Rüstemler Tesisleri’nde basın ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirildi.

Antrenmanda öne çıkanlar

Teknik Direktör Serhat Sütlü yönetimindeki idman, ısınma ve düz koşu ile başladı. Ardından takım taktiksel varyasyonlar üzerinde çalışarak maç planı üzerinde yoğunlaştı.

İstanbulspor ile Sakaryaspor, 22 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda karşılaşacak.

