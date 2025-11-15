Sakaryaspor İstanbulspor Deplasmanına Hazırlanıyor

Sakaryaspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamlıyor
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor maçına yaptığı antrenmanla hazırlanıyor. Çalışma, Rüstemler Tesisleri’nde basın ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirildi.
Antrenmanda öne çıkanlar
Teknik Direktör Serhat Sütlü yönetimindeki idman, ısınma ve düz koşu ile başladı. Ardından takım taktiksel varyasyonlar üzerinde çalışarak maç planı üzerinde yoğunlaştı.
İstanbulspor ile Sakaryaspor, 22 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda karşılaşacak.
