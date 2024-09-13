Sakaryaspor Kadrosunu Güçlendirdi: 5 Yeni Transfer!

Sakaryaspor'un Yeni Transferleri
Trendyol 1. Lig temsilcisi Sakaryaspor, kadrosunu genişletmek amacıyla 5 yeni futbolcu ile anlaşma sağladı. Kulüp, hücum hattına önemli takviyeler yaparak, oyuncu çeşitliliğini artırmayı hedefliyor.
Transfer Ayrıntıları
Yapılan açıklamaya göre, kadroya katılan isimler şu şekilde sıralanıyor:
- Emircan Altıntaş (29 yaşında)
- Oğuzhan Çapar (28 yaşında)
- Dylan Saint-Louis (29 yaşında, Kongolu)
- Ennur Totre (27 yaşında, Kuzey Makedonyalı)
- Mendy Mamadou (26 yaşında, Senegalli)
Sözleşme Detayları
Kulübün verdiği bilgilere göre, Emircan Altıntaş, Oğuzhan Çapar, Dylan Saint-Louis, Uğur Okulları İstanbulspor'dan kiralık olarak gelen Mendy Mamadou ile 1 yıllık, Ennur Totre ile ise 2 yıllık sözleşme imzalandı.