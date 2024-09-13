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Sakaryaspor Kadrosunu Güçlendirdi: 5 Yeni Transfer!

Sakaryaspor, 5 yeni futbolcu ile kadrosunu güçlendirdi. Transferler arasında öne çıkan isimler Emircan Altıntaş ve Dylan Saint-Louis.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 23:58
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 23:58
Sakaryaspor Kadrosunu Güçlendirdi: 5 Yeni Transfer!

Sakaryaspor'un Yeni Transferleri

Trendyol 1. Lig temsilcisi Sakaryaspor, kadrosunu genişletmek amacıyla 5 yeni futbolcu ile anlaşma sağladı. Kulüp, hücum hattına önemli takviyeler yaparak, oyuncu çeşitliliğini artırmayı hedefliyor.

Transfer Ayrıntıları

Yapılan açıklamaya göre, kadroya katılan isimler şu şekilde sıralanıyor:

  • Emircan Altıntaş (29 yaşında)
  • Oğuzhan Çapar (28 yaşında)
  • Dylan Saint-Louis (29 yaşında, Kongolu)
  • Ennur Totre (27 yaşında, Kuzey Makedonyalı)
  • Mendy Mamadou (26 yaşında, Senegalli)

Sözleşme Detayları

Kulübün verdiği bilgilere göre, Emircan Altıntaş, Oğuzhan Çapar, Dylan Saint-Louis, Uğur Okulları İstanbulspor'dan kiralık olarak gelen Mendy Mamadou ile 1 yıllık, Ennur Totre ile ise 2 yıllık sözleşme imzalandı.

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