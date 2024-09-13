Sakaryaspor Kadrosunu Güçlendirdi: 5 Yeni Transfer!

Sakaryaspor'un Yeni Transferleri

Trendyol 1. Lig temsilcisi Sakaryaspor, kadrosunu genişletmek amacıyla 5 yeni futbolcu ile anlaşma sağladı. Kulüp, hücum hattına önemli takviyeler yaparak, oyuncu çeşitliliğini artırmayı hedefliyor.

Transfer Ayrıntıları

Yapılan açıklamaya göre, kadroya katılan isimler şu şekilde sıralanıyor:

Emircan Altıntaş (29 yaşında)

(29 yaşında) Oğuzhan Çapar (28 yaşında)

(28 yaşında) Dylan Saint-Louis (29 yaşında, Kongolu)

(29 yaşında, Kongolu) Ennur Totre (27 yaşında, Kuzey Makedonyalı)

(27 yaşında, Kuzey Makedonyalı) Mendy Mamadou (26 yaşında, Senegalli)

Sözleşme Detayları

Kulübün verdiği bilgilere göre, Emircan Altıntaş, Oğuzhan Çapar, Dylan Saint-Louis, Uğur Okulları İstanbulspor'dan kiralık olarak gelen Mendy Mamadou ile 1 yıllık, Ennur Totre ile ise 2 yıllık sözleşme imzalandı.