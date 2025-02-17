Sakaryaspor - MKE Ankaragücü Maç Sonrası Gelişmeler

Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren, Ankaragücü ile 2-2 biten maçın ardından hakeme eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 23:46
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 23:54
Sakaryaspor - MKE Ankaragücü Maç Sonrası Gelişmeler

Maçın Ardından İlker Püren Açıklamalarda Bulundu

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak önemli bir puan kaybı yaşadı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren, takımının genel performansını değerlendirdi. Püren, "Bana göre Sakaryaspor daha baskın, daha agresif ve kazanmaya yakın taraftı. Futbolun gerçekleri var. Bir dakika oyundan düşerseniz cezası ağır olabiliyor. O bir dakikalık süreyi çıkardığımız zaman aslında galibiyeti kaçıran taraf biziz" ifadelerini kullandı.

Püren, hemen önceki pozisyonda VAR kararının nasıl verilmediğini de sorguladı: "Özellikle golden önce 1-0 öndeyken Cephas'ın Bülent’e çok net, hatta ayağının kırılmasına sebep olacak bir pozisyonda VAR'a nasıl gidilmediği beni düşündürüyor." dedi. Ayrıca, yeni transferlerin takıma adapte olduğunu vurgulayan Püren, "Önümüzdeki günlerde çok daha verimli ve kazanan bir Sakaryaspor'u izlettirmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı'nın Yorumu

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, karşılaşmada hakem faktörünün önemine değindi. "Eğer hakem kararları adil olsaydı, maçı farklı bir şekilde konuşmak isterdim" diyen Dalcı, "Özellikle dakika 65’ten sonra hakemin verdiği kararlar skora etki etti." şeklinde vurguladı.

Dalcı, yedikleri gollerin VAR kontrolü gerektirdiğini ifade ederek, "İkinci gol net dışarıdan geldi. VAR devreye girmedi ya da gördüğünü yanlış verdi." dedi. Takımının yaşadığı kırmızı kart durumunu da eleştiren Dalcı, "Burada futbolu konuşmak isterdim, hakemleri değil, ancak bu kadar basit olmamalı." dedi. Dalcı, Ankaragücü’nün bu maçtan puanla dönmesinin önemine vurgu yaparak, "Her şeye rağmen buradan puanla dönmek bizim için önemliydi. Artık bu maçı unuttuk, önümüzdeki maça hazırlanacağız." diye ekledi.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasındaki Sakaryaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda MKE Ankaragücü...

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasındaki Sakaryaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ile karşılaştı. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasındaki Sakaryaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda MKE Ankaragücü...

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasındaki Sakaryaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ile karşılaştı. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

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