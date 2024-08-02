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Sakaryaspor, Murat Cem Akpınar'ı Yeniden Kiraladı

Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynayan Murat Cem Akpınar'ı 1 yıllığına tekrar kadrosuna kattı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 21:27
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 21:33
Sakaryaspor, Murat Cem Akpınar'ı Yeniden Kiraladı

Sakaryaspor'da Murat Cem Akpınar Dönemi Başlıyor

Trendyol 1. Lig’in başarılı ekiplerinden Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Murat Cem Akpınar ile bir kez daha anlaştı. Orta saha oyuncusu, bu sezon yeşil-siyahlı renklere yeniden kavuşacak.

İmza Töreni Sakarya Atatürk Stadı'nda Yapıldı

25 yaşındaki futbolcu, daha önce Trabzonspor kulübünden kiralanmıştı. Bu sezon için ise Sakarya Atatürk Stadı'nda düzenlenen imza töreniyle birlikte Akpınar’ın transferi resmiyet kazanmış oldu.

Kiralama Süreci ve Opsiyonu

Bu sözleşme çerçevesinde Murat Cem Akpınar, sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına yeniden kiralanmış bulunmaktadır. Taraftarlar, oyuncunun bu sezonki performansını merakla bekliyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Murat Cem...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Murat Cem Akpınar'ı (ortada) yeniden 1 yıllığına kiraladı. Oyuncu için Sakarya Atatürk Stadı'nda imza töreni düzenlendi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Murat Cem...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Murat Cem Akpınar'ı (ortada) yeniden 1 yıllığına kiraladı. Oyuncu için Sakarya Atatürk Stadı'nda imza töreni düzenlendi.

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