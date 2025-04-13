Sakaryaspor, Siltaş Yapı Pendikspor'u 1-0 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

Sakaryaspor'dan Beklenen Galibiyet

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Sakaryaspor, Siltaş Yapı Pendikspor'u 1-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren, maç sonrası basın toplantısında, galibiyetten başka bir sonuç beklemediklerini ve bu bilinçle sahada mücadele ettiklerini vurguladı.

Püren: "Hiçbir Rakibi Gözümüzde Büyütmedik"

Püren, mücadele sonrası yaptığı açıklamada, "Haftalardır istemedikleri puan kayıpları yaşadıklarını fakat bu maçta istedikleri reaksiyonu verdiklerini" ifade etti. Taraftarların desteklerinin futbolcuları motive ettiğini belirten Püren, sahada aldıkları psikolojik üstünlükle birlikte odaklı bir oyun sergilediklerini dile getirdi.

İlker Püren, takımın 5-4-1 konumlanması ile rakiplerini analiz ederek hazırlandıklarını belirtti. Bazen oyunun kazanabilmesi için geride kabullenmenin gerektiğine dikkat çeken Püren, "Savunma da yapsak kazanmak için sahaya çıktık. Bundan sonraki maçlarda da yine kazanmak için olacağız," sözlerini ekledi.

Pendikspor Cephesinde Yaklaşık 7 Pozisyon Kaçtı

Siltaş Yapı Pendikspor'un yardımcı antrenörü Metin İlhan ise maçı değerlendirerek, "Yaklaşık 6-7 pozisyonu değerlendiremedik" dedi. İlhan, hakemin tutumunun takımlarının motivasyonunu ve oyun düzenlerini bozduğunu savunarak, geleceğe yönelik umutlu olduklarını belirtti. "İnşallah en kısa süre içerisinde problemleri giderip önümüze bakacağız," şeklinde konuştu.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Sakaryaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaştı. Maçın ardından Siltaş Yapı Pendikspor Yardımcı Antrenörü Metin İlhan, açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Sakaryaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaştı. Maçın ardından Siltaş Yapı Pendikspor Yardımcı Antrenörü Metin İlhan, açıklamalarda bulundu.