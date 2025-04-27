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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor'u 1-0 Geçti

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Erzurumspor FK'yı 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 27.04.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 18:07
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor'u 1-0 Geçti

Trendyol 1. Lig'de Önemli Galibiyet

Futbol severlerin heyecanla beklediği Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında, Sakaryaspor, sahasında Erzurumspor FK ile karşılaştı. Maç sonucunda ev sahibi ekip, rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.

Bu galibiyet, Sakaryaspor'un ligdeki konumu açısından büyük bir önem taşıyor. Taraftarlarının desteğiyle sahada etkili bir performans sergileyen Sakaryaspor, puan cetvelinde üst sıralara doğru tırmanmak için önemli bir adım attı.

Trendyol 1. Lig'de 36. haftasında Sakaryaspor ile Erzurumspor FK, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda...

Trendyol 1. Lig'de 36. haftasında Sakaryaspor ile Erzurumspor FK, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Sakaryaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, takımının başında ilk maçına çıktı.

Trendyol 1. Lig'de 36. haftasında Sakaryaspor ile Erzurumspor FK, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda...

Trendyol 1. Lig'de 36. haftasında Sakaryaspor ile Erzurumspor FK, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Sakaryaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, takımının başında ilk maçına çıktı.

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