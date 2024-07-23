Sakaryaspor'un Yeni Transferleri Süper Lig Hedefiyle Hazırlanıyor

Sakaryaspor'un Hedefi: Süper Lig

Yeşil-siyahlı ekip, 18 sezonluk Süper Lig özlemini sona erdirmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Stoper Salih Dursun ve kanat oyuncusu Max Gradel ile kadrosunu güçlendiren Sakaryaspor, yeni yılda yüksek hedeflerle sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Salih Dursun: "Şampiyonluğun Kaçınılmaz Olacağını Düşünüyorum"

Yeni transferlerden Salih Dursun, futbol kariyerine Sakaryaspor'un altyapısında başladı. Geçen sezon play-off finalinde kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan takımın, bu sene hedefe ulaşmak için mücadele edeceğine inandığını ifade etti:

"Biraz geç başladık ama telafi ediyoruz. Bu sezon Sakaryaspor için çok önemli. Taraftarımızın desteği ile Süper Lig'e çıkmayı istiyoruz."

Max Gradel: "Süper Lig Hedefi Beni Motive Etti"

36 yaşındaki Max Gradel, yeni sezon hazırlıklarının güzel gittiğini belirterek, takımın Süper Lig hedefinin kendisini motive ettiğini vurguladı:

"Buraya geldiğim için mutluyum, çünkü Süper Lig'e çıkma hedefi var. Bu takımla yukarıya çıkmak için elimizden geleni yapacağız."

Bu sezon zorlu bir mücadele olacağına işaret eden Salih Dursun, diğer takımların da transfer yaptığını belirtti. Sakaryaspor’un da bu kararlılık ve azimle, uzun süredir beklenen Süper Lig'e yükselmeyi başarabileceğine inandığını dile getirdi. Sakaryaspor'un yeni sezon tutkusuyla dolup taşan oyuncuları, taraftarlarının desteğiyle sezon boyunca kararlılıkla mücadele verecekler.

Sakaryaspor'un yeni transferlerinden Max Gradel, yeşil-siyahlı takımın 18 sezondur süren Süper Lig hasretini sona erdirmek istiyor.

Sakaryaspor'un yeni transferlerinden Max Gradel, yeşil-siyahlı takımın 18 sezondur süren Süper Lig hasretini sona erdirmek istiyor.

Sakaryaspor'un yeni transferlerinden Max Gradel, yeşil-siyahlı takımın 18 sezondur süren Süper Lig hasretini sona erdirmek istiyor.

Sakaryaspor'un yeni transferlerinden Max Gradel, yeşil-siyahlı takımın 18 sezondur süren Süper Lig hasretini sona erdirmek istiyor.

Sakaryaspor'un yeni transferlerinden Max Gradel, yeşil-siyahlı takımın 18 sezondur süren Süper Lig hasretini sona erdirmek istiyor.

Sakaryaspor'un yeni transferlerinden Max Gradel, yeşil-siyahlı takımın 18 sezondur süren Süper Lig hasretini sona erdirmek istiyor.

Sakaryaspor'un yeni transferlerinden Max Gradel, yeşil-siyahlı takımın 18 sezondur süren Süper Lig hasretini sona erdirmek istiyor.

Sakaryaspor'un yeni transferlerinden Max Gradel, yeşil-siyahlı takımın 18 sezondur süren Süper Lig hasretini sona erdirmek istiyor.

Sakaryaspor'un yeni transferlerinden Max Gradel, yeşil-siyahlı takımın 18 sezondur süren Süper Lig hasretini sona erdirmek istiyor.

Sakaryaspor'un yeni transferlerinden Max Gradel, yeşil-siyahlı takımın 18 sezondur süren Süper Lig hasretini sona erdirmek istiyor.

Sakaryaspor'un yeni transferlerinden Max Gradel, yeşil-siyahlı takımın 18 sezondur süren Süper Lig hasretini sona erdirmek istiyor.

Sakaryaspor'un yeni transferlerinden Max Gradel, yeşil-siyahlı takımın 18 sezondur süren Süper Lig hasretini sona erdirmek istiyor.

Sakaryaspor'un yeni transferlerinden Max Gradel, yeşil-siyahlı takımın 18 sezondur süren Süper Lig hasretini sona erdirmek istiyor.

Sakaryaspor'un yeni transferlerinden Max Gradel, yeşil-siyahlı takımın 18 sezondur süren Süper Lig hasretini sona erdirmek istiyor.

Sakaryaspor'un yeni transferlerinden Max Gradel, yeşil-siyahlı takımın 18 sezondur süren Süper Lig hasretini sona erdirmek istiyor.

Sakaryaspor'un yeni transferlerinden Max Gradel, yeşil-siyahlı takımın 18 sezondur süren Süper Lig hasretini sona erdirmek istiyor.