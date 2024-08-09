Sakaryaspor ve Ankara Keçiörengücü Sezona Eşitlikle Başladı

Sakaryaspor ve Ankara Keçiörengücü Sezon Açılışında Beraberlik

2024-2025 Trendyol 1. Lig sezonunun açılış maçı, Sakaryaspor ile Ankara Keçiörengücü arasında oynandı ve sonuç 1-1 berabere tamamlandı.

Sakaryaspor Teknik Direktörü Suat Kaya'nın Değerlendirmesi

Buluşmanın ardından konuşan Sakaryaspor'un teknik direktörü Suat Kaya, 70. dakikaya kadar takımlarının sergilediği performanstan memnun kaldığını dile getirdi. Kaya, “İlk 45 dakikada istediğimiz oyun anlayışını ortaya koyduk. Sadece gol atamamak bizim için büyük bir eksiklikti.” şeklinde konuştu. Ayrıca, takımın geleceği hakkında bilgi vererek, “Yonathan Del Valle takımdan ayrılmak istedi. Buna ek olarak 3 yeni oyuncu kadromuza katacağımızı düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan'ın Yorumları

Karşılaşmadan sonra Ersan Parlatan ise bir puan almanın kötü olmadığını belirtti. “Sezona bir puanla girmek sevindirici,” diyen Parlatan, “İkinci yarıda oyun olarak galibiyete yakın olan taraf bizdik. Ancak bir türlü ikinci golü atamadık. Yine de bir puan almanın tadını çıkarmalıyız.” şeklinde düşüncelerini paylaştı.