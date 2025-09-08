Sakaryaspor, Wissam Ben Yedder'i Resmen Açıkladı

Trendyol 1. Lig ekibi transferi sosyal medyadan duyurdu

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig ekiplerinden, Fransız golcü Wissam Ben Yedder ile anlaşma sağladığını açıkladı. 35 yaşındaki futbolcunun transferi, kulübün ABD merkezli X hesabından paylaşıldı.

Kulübün sosyal medya açıklamasında, "Kulübümüz, Wissam Ben Yedder ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Wissam Ben Yedder." ifadelerine yer verildi.

Wissam Ben Yedder, kariyerinde daha önce Sevilla ve Monaco gibi takımlarda forma giydi. Tecrübeli golcünün Sakaryaspor'un hücum hattına katkı sağlaması bekleniyor.

Kulüp ile oyuncu arasındaki sözleşme detayları ve resmi imza törenine ilişkin bilgiler henüz paylaşılmadı; gelişmeler kamuoyu ile aktarılmaya devam edecek.