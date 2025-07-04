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Sakaryaspor Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sakaryaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Rüstemler Tesisleri'nde devam ediyor.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 19:46
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 19:46
Sakaryaspor Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Rüstemler Tesisleri'nde, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma ve kondisyon hareketlerinin ardından taktik çalışmalara geçildi.

Sakaryaspor, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamlamış olacak. Yeşil-siyahlı ekip, sezonun ikinci hazırlık etabına 7 Temmuz tarihinde Bolu'da başlayacak.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarını Rüstemler Tesisleri'nde...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarını Rüstemler Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarını Rüstemler Tesisleri'nde...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarını Rüstemler Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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