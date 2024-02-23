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Sakatlıkla boğuşan Fenerbahçeli Fred'in akıbeti belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı devam ederken Fred'in durumu ise merak konusu oldu. Brezilyalı yıldız isim Kasımpaşa maçında kadroda olup olmayacağına dair ilişkin bilgileri yayınladı.

Yayın Tarihi: 23.02.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 18:59
Sakatlıkla boğuşan Fenerbahçeli Fred'in akıbeti belli oldu

Sarı lacivertli takımda idmanlar devam ederken Fred, hafta boyunca antrenmanın ilk bölümünde takımla beraber sonrasında ise hazırlanan özel programla bireysel çalıştığı belirtildi.
fred
Fenerbahçe takımda sakatlıklar devam ederken teknik ekip üzerinde Sambacı'yı yarın oynanacak mücadelede kadrosuna alıp almayacağı bugünki idmana göre kararlaştırılacağı belirtildi.

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