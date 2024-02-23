Sakatlıkla boğuşan Fenerbahçeli Fred'in akıbeti belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı devam ederken Fred'in durumu ise merak konusu oldu. Brezilyalı yıldız isim Kasımpaşa maçında kadroda olup olmayacağına dair ilişkin bilgileri yayınladı.