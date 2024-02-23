Sakatlıkla boğuşan Fenerbahçeli Fred'in akıbeti belli oldu

Sarı lacivertli takımda idmanlar devam ederken Fred, hafta boyunca antrenmanın ilk bölümünde takımla beraber sonrasında ise hazırlanan özel programla bireysel çalıştığı belirtildi.
Fenerbahçe takımda sakatlıklar devam ederken teknik ekip üzerinde Sambacı'yı yarın oynanacak mücadelede kadrosuna alıp almayacağı bugünki idmana göre kararlaştırılacağı belirtildi.
Sarı lacivertli takımda idmanlar devam ederken Fred, hafta boyunca antrenmanın ilk bölümünde takımla beraber sonrasında ise hazırlanan özel programla bireysel çalıştığı belirtildi.
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