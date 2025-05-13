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Sakıp Sabancı Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu

Sakıp Sabancı Spor Ödülleri, engelli sporcuların başarılarını ödüllendirerek fırsat eşitliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 14:50
Sakıp Sabancı Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu

Sakıp Sabancı Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu

Sabancı Vakfı tarafından Türkiye Milli Paralimpik Komitesi iş birliğiyle düzenlenen Sakıp Sabancı Spor Ödülleri, sahiplerini belirledi. Ödül töreni, "Sporda Oyunu Değiştirenler" temasıyla Sabancı Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Katılımcılar

Törene, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Paris 2024 Paralimpik Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan sporcular Umut Ünlü, İbrahim Bölükbaşı, Mahmut Bozteke, Öznur Cüre Girdi ve Türkiye Kadın Milli Golbol Takımı ile diğer davetliler katıldı.

Açılış Konuşması

Açılış konuşmasını yapan Nevgül Bilsel Safkan, 1994 yılından beri düzenledikleri bu organizasyonla sporcuların başarılarını ve engel tanımayan kararlılıklarını ödüllendirdiklerini vurguladı. "Başarının sadece bir sonuç değil, vazgeçmeden, yılmadan tüm engelleri aşanların hikayesi olduğunu biliyoruz" diye belirtti.

Safkan, engelli bireylerin yalnızca %1'inin düzenli olarak spor yapabildiğine dikkat çekti ve, "Sporla tanışan bireylerde yaşam memnuniyeti %40'a kadar artıyor. Bu yüzden Sakıp Sabancı Spor Ödülleri, yalnızca madalyaların değil; fırsat eşitliğinin, katılımın ve potansiyeli ortaya koymanın sembolüdür,” dedi.

İlham Veren Başarılar

Sakıp Sabancı Spor Ödülleri'nin sporcuların azim dolu yolculuklarına ışık tuttuğunu dile getiren Safkan, "Böylesine değerli bir organizasyonun parçası olmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Gelecek nesilleri bu ailenin bir parçası olmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları

Murat Aksu, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın yalnızca sportif değil, aynı zamanda zihinsel bir eşik olduğunun altını çizdi. 2024 yılında Paris'e tarihlerinde ilk kez 15 branşta 94 sporcu ile katıldıklarını ve toplamda 28 madalya ile döndüklerini belirtti.

Aksu, "Bu madalyalar tesadüf değil; büyük bir dönüşümün göstergesi. Sakıp Sabancı Spor Ödülleri gibi platformlar yalnızca başarıyı değil, ilhamı, görünürlüğü ve toplumsal farkındalığı da artırıyor" dedi.

Öznur Cüre Girdi'nin Mesajı

Törende söz alan Öznur Cüre Girdi, başarısının mutluluğunu çevresiyle paylaştığını belirtti. "Başarı paylaştıkça kıymeti artan bir şey. Sporun iyileştirici gücü benim en güçlü dayanağım oldu. Hayallerimi tek tek gerçekleştirdim ve daha birçok hayalim var" şeklinde ifade etti.

Ödül Töreni Sonrası

Törende, Murat Aksu ve Nevgül Bilsel Safkan, paralimpik sporculara toplam 240 Cumhuriyet altını ödül verdi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Sabancı Vakfı tarafından Türkiye Milli Paralimpik Komitesi iş birliğiyle düzenlenen Sakıp Sabancı...

Sabancı Vakfı tarafından Türkiye Milli Paralimpik Komitesi iş birliğiyle düzenlenen Sakıp Sabancı Spor Ödülleri sahiplerini buldu. Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, ödül törenine katılarak konuşma yaptı.

Sabancı Vakfı tarafından Türkiye Milli Paralimpik Komitesi iş birliğiyle düzenlenen Sakıp Sabancı...

Sabancı Vakfı tarafından Türkiye Milli Paralimpik Komitesi iş birliğiyle düzenlenen Sakıp Sabancı Spor Ödülleri sahiplerini buldu. Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, ödül törenine katılarak konuşma yaptı.

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