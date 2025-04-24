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Salomon Çeşme Maratonu 10-11 Mayıs’ta Koşulacak

Salomon Çeşme Maratonu, 10-11 Mayıs tarihleri arasında yeni parkur heyecanıyla düzenlenecek ve katılımcıları bekliyor.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 19:12
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 19:12
Salomon Çeşme Maratonu 10-11 Mayıs’ta Koşulacak

Salomon Çeşme Maratonu'nda Heyecan Dolu Günler

Salomon Çeşme Maratonu, 10-11 Mayıs tarihleri arasında spor severlerle buluşacak. Argeus Travel & Events tarafından bu yıl "Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş" sloganıyla organize edilecek olan maratonda, yeni parkur heyecanı yaşanacak.

Üç Kategoride Yarışacaklar

Bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan organizasyonda, sporcular 42 kilometre, 21 kilometre ve 10 kilometre olmak üzere toplam üç kategoride mücadele edecek. 42 kilometrelik koşu, 11 Mayıs Cumartesi günü saat 07.30'da Çeşme Merkez'den başlayıp, toplam 300 metre tırmanış ile Çiftlik yönüne devam edecek.

Koşunun Detayları

21 kilometre koşusunun startı ise 08.00'de verilecek; sporcular Ilıca ve Alaçatı'dan geçerek yarışa başladıkları noktada finişe ulaşacaklar. 10 kilometrelik etap ise saat 09.00'da Alaçatı kent merkezinde başlayacak ve 91 metrelik tırmanışa sahip olacak. Bu parkur, her adımda farklı deneyimler sunacak.

Kayıt Süreci

Salomon Çeşme Maratonu'na katılmak isteyen koşucular, 3 Mayıs Pazartesi gününe kadar organizasyonun internet sitesinden kayıt yaptırabilmektedir.

Aydın Ayhan Güney: "Bu Sene Maratona Dönüştük"

Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, bu yıl üçüncü kez düzenlecekleri maraton için çok heyecanlı olduklarını ifade etti. Hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Güney, "Çeşme, bu sene Salomon Çeşme Maratonu ile birlikte daha da büyüyecek. Yerel yönetimin desteği ve katılımcıların ilgisi bu organizasyonu daha da anlamlı kılıyor. Tüm koşuseverleri Çeşme’nin eşsiz sırlarına tanıklık etmeye davet ediyoruz" dedi.

Salomon Çeşme Maratonu, 10-11 Mayıs'ta düzenlenecek.

Salomon Çeşme Maratonu, 10-11 Mayıs'ta düzenlenecek.

Salomon Çeşme Maratonu, 10-11 Mayıs'ta düzenlenecek.

Salomon Çeşme Maratonu, 10-11 Mayıs'ta düzenlenecek.

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