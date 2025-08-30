DOLAR
Salomon Kapadokya Ultra Trail 12. Kez: 17-19 Ekim'de

Salomon Kapadokya Ultra Trail 12. kez Argeus Travel & Events ve Salomon sponsorluğunda, 17-19 Ekim’de Kapadokya’da farklı parkurlarda binlerce sporcuyu ağırlayacak.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 18:46
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 18:46
Salomon Kapadokya Ultra Trail 12. Kez 17-19 Ekim'de

Argeus Travel & Events tarafından Salomon isim sponsorluğunda 12. kez düzenlenecek Salomon Kapadokya Ultra Trail, 17-19 Ekim tarihlerinde koşulacak.

Organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye Atletizm Federasyonunun katkılarıyla düzenlenecek ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'da binlerce sporcuyu ağırlayacak.

Parkurlar ve yarış programı

Organizasyon, Mini Trail, Short Trail, Medium Trail ve Ultra Trail olmak üzere dört ana parkurdan oluşuyor. Ayrıca Kapadokya Team Games kapsamında üç ayrı takım yarışı gerçekleştirilecek:

Kapadokya Team Games CUT: 119 kilometre

Kapadokya Team Games Medium Trail: 63 kilometre

Kapadokya Team Games Short Trail: 38 kilometre

