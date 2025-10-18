Salomon Kapadokya Ultra Trail başladı: 2 bin 406 sporcu, 79 ülkeden

Nevşehir'de 12'ncisi düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail, Ürgüp’te start aldı; 79 ülkeden 2 bin 406 sporcu farklı mesafelerde yarışıyor.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 10:29
Salomon Kapadokya Ultra Trail başladı: 2 bin 406 sporcu, 79 ülkeden

Salomon Kapadokya Ultra Trail başladı: 2 bin 406 sporcu, 79 ülkeden

Nevşehir'de bu yıl 12'ncisi düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu, 79 ülkeden gelen 2 bin 406 sporcunun katılımıyla Ürgüp'te start aldı.

Ürgüp ilçesindeki başlama çizgisinde bir araya gelen sporcular, hazırlıkların tamamlanmasının ardından verilen startla mücadeleye başladı.

Parkurlar ve güzergahlar

Sporcular, peribacalarıyla kaplı vadiler, köy yolları, merdiven ve tüneller ile tepe yamaçlarını aşarak kategorilerine göre 119, 63 ve 38 kilometrelik dört parkurda koşuyu tamamlayacak.

Organizasyonda, 38 kilometrelik parkurda yarışanlar Ürgüp, Ortahisar, İbrahimpaşa ve Göreme'den; 63 kilometrelik parkurda koşanlar Ürgüp, Ortahisar, İbrahimpaşa, Uçhisar, Göreme, Çavuşin ve Akdağ'dan geçiş yaparak Ürgüp'e dönecek.

119 kilometrelik parkurda mücadele edenler ise 63 kilometrelik etap güzergahına ek olarak Karlık, Taşkınpaşa, Karlık, Cemil köyleri ile Mustafapaşa beldesinden geçip başlama noktasına ulaşarak yarışı tamamlayacak.

Dün yapılan mini parkurda 14 kilometre koşanlar, Ürgüp'ten çıkış yaptıktan sonra Ortahisar beldesinden geçip engebeli araziyi aşarak yeniden Ürgüp'e döndü.

Organizasyon ve değerlendirme

Aydın Ayhan Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada her yıl olduğu gibi keyifli bir organizasyon gerçekleştirildiğini belirtti. Güney şu ifadeleri kullandı: 79 ülkeden sporcumuz var. Bu yıl elit sporcularımızın sayısı fazla. Kapadokya bütün açık hava sporları için inanılmaz bir destinasyon. Güzelliğini zaten herkes biliyor ama daha önemlisi şehir organizasyonu çok sahiplendi. Şehir meydanında festival havası var. Bu da organizasyonun giderek büyümesini sağlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun katkılarıyla gerçekleştirilen Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda dereceye girenler için yarın Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'nda ödül töreni yapılacak.

Nevşehir'de bu yıl 12'ncisi düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu, 79 ülkeden 2 bin 406...

Nevşehir'de bu yıl 12'ncisi düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu, 79 ülkeden 2 bin 406 sporcunun katılımıyla start aldı. Sporcular, peribacalarıyla kaplı vadiler, köy yolları, merdiven ve tüneller ile tepe yamaçlarını aşarak kategorilerine göre 119, 63 ve 38 kilometrelik dört parkurda koşuyu tamamlayacak.

Nevşehir'de bu yıl 12'ncisi düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu, 79 ülkeden 2 bin 406...

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Salomon Kapadokya Ultra Trail başladı: 2 bin 406 sporcu, 79 ülkeden
2
ABB FOMGET 6-0 1207 Antalyaspor | Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
3
Ertuğrul Doğan: MHK Türk Futbolunun Kanayan Yarası — Trabzonspor'un Planları
4
Galatasaray-Liverpool: Okan Buruk'tan RAMS Park'ta 'kimlik ve tutku' çağrısı
5
Özbelsan Sivasspor 1-0 SMS Yapı Sarıyer: Korkmaz 'Bulutları dağıttık'
6
TJK Nimet Üyken Basın Ödülleri 2024: Mehmet Sıddık Kaya birinci oldu
7
Keçiörengücü 1-2 Çorum FK: Ağçay'dan Gurur, Tam'dan 12 Puan Mesajı

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri