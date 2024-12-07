DOLAR
34,76 0%
EURO
36,74 0%
ALTIN
2.945,96 0%
BITCOIN
3.472.641,38 0,37%

Salon Hokeyi Kadınlar Süper Ligi 2024-2025 Sezonu Alanya'da Başladı

Salon Hokeyi Kadınlar Süper Ligi 2024-2025 sezonu Alanya'da heyecan dolu maçlarla başladı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 20:44
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 21:09
Salon Hokeyi Kadınlar Süper Ligi 2024-2025 Sezonu Alanya'da Başladı

2024-2025 Sezonunun Açılışı Alanya'da Yapıldı

Salon Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nin 2024-2025 sezonu, Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen gösterişli bir etkinlikle başladı. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen açılış maçları, spor severlerin yoğun ilgisini çekti.

İlk Maçların Sonuçları

Turnuvanın ilk gününde birçok heyecan verici karşılaşma gerçekleşti. İlk maçta Coldwell Banker Egemen Ege Yıldızları, YFO Haydarpaşa'yı 4-1 mağlup ederken; Gaziantep Polisgücü, Zonguldak Gençlik Merkezini 8-1 gibi farklı bir skorla geçti. Metpack Alanya Yıldızları, Muğla Köyceğiz Balı'nı 8-3; Gaziantep Doruk SK ise Dokuz Eylu Üniversitesi'ni 8-2'lik skorla yendi.

İkinci Gün Maç Sonuçları

İkinci günün maçlarında Zonguldak Gençlik Merkezi, Adana Hokeyi 4-2 ile geçerken; Coldwell Banker Egemen Ege Yıldızları, Muğla Köyceğiz Balı'nı 17-1 gibi dikkat çekici bir skorla mağlup etti. Gaziantep Polisgücü, Dokuz Eylu Üniversitesi'ni 13-1 ayrıca Gaziantep Doruk SK, Metpack Alanya Yıldızları'nı 2-1 ile yendi.

Federasyonun Açıklamaları

Türkiye Hokey Federasyonu Asbaşkanı Yasin Yükseler, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde 9 takımın mücadele edeceğini ve maçların 11 Aralık'a kadar süreceğini aktardı. Yükseler, lig sonunda ilk 5 takımın play-off, geriye kalanların ise play-out oynayacağını belirtti. Ayrıca, Süper Final'in Amasya'da düzenleneceği ve şampiyon olacak takımın Avrupa'da ülkemizi temsil edeceği bilgisini de paylaştı.

Yükseler, sezonun başarılı geçmesini umut ettiklerini ifade ederek, sporculara başarılar diledi.

Salon Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

Salon Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

Salon Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

Salon Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

İLGİLİ HABERLER

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arda Güler, Real Madrid ile İlk Golünü Girona'ya Karşı Attı
2
Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde Tayyip Talha Sanuç'tan Önemli Açıklamalar
3
Sergen Yalçın İstanbul'a Gelerek Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Olacak mı?
4
Deniz Öncü Moto2 Dünya Şampiyonası'nı 20. Sırada Tamamladı
5
Beşiktaş Taraftarları Derbi Zaferini Nevzat Demir Tesisleri'nde Kutladı
6
Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel: 'Taraftarımız sayesinde kazandık'
7
Manisa FK'de Teknik Direktör Çağdaş Çavuş Dönemi Resmen Sona Erdi

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor