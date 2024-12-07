Salon Hokeyi Kadınlar Süper Ligi 2024-2025 Sezonu Alanya'da Başladı

2024-2025 Sezonunun Açılışı Alanya'da Yapıldı

Salon Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nin 2024-2025 sezonu, Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen gösterişli bir etkinlikle başladı. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen açılış maçları, spor severlerin yoğun ilgisini çekti.

İlk Maçların Sonuçları

Turnuvanın ilk gününde birçok heyecan verici karşılaşma gerçekleşti. İlk maçta Coldwell Banker Egemen Ege Yıldızları, YFO Haydarpaşa'yı 4-1 mağlup ederken; Gaziantep Polisgücü, Zonguldak Gençlik Merkezini 8-1 gibi farklı bir skorla geçti. Metpack Alanya Yıldızları, Muğla Köyceğiz Balı'nı 8-3; Gaziantep Doruk SK ise Dokuz Eylu Üniversitesi'ni 8-2'lik skorla yendi.

İkinci Gün Maç Sonuçları

İkinci günün maçlarında Zonguldak Gençlik Merkezi, Adana Hokeyi 4-2 ile geçerken; Coldwell Banker Egemen Ege Yıldızları, Muğla Köyceğiz Balı'nı 17-1 gibi dikkat çekici bir skorla mağlup etti. Gaziantep Polisgücü, Dokuz Eylu Üniversitesi'ni 13-1 ayrıca Gaziantep Doruk SK, Metpack Alanya Yıldızları'nı 2-1 ile yendi.

Federasyonun Açıklamaları

Türkiye Hokey Federasyonu Asbaşkanı Yasin Yükseler, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde 9 takımın mücadele edeceğini ve maçların 11 Aralık'a kadar süreceğini aktardı. Yükseler, lig sonunda ilk 5 takımın play-off, geriye kalanların ise play-out oynayacağını belirtti. Ayrıca, Süper Final'in Amasya'da düzenleneceği ve şampiyon olacak takımın Avrupa'da ülkemizi temsil edeceği bilgisini de paylaştı.

Yükseler, sezonun başarılı geçmesini umut ettiklerini ifade ederek, sporculara başarılar diledi.

Salon Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

Salon Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.