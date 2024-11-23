Salon Hokeyi Süper Lig Maçları Alanya'da Gerçekleşecek

Salon Hokeyi Süper Lig maçları, Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenecek. Türkiye Hokey Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Salon Hokeyi Kadınlar Süper Ligi maçları 7-11 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ardından, Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi maçları ise 12-16 Aralık tarihlerinde devam edecek. Bu heyecan dolu organizasyon, spor severler için önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.