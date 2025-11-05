Şampiyonlar Ligi 4. Hafta: Liverpool Real Madrid'i 1-0 Yendi — Arsenal ve Bayern 4'te 4

Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Liverpool, Real Madrid'i 1-0 mağlup etti; Arsenal ve Bayern puanını 4'te 4 yaptı. Kenan Yıldız'lı Juventus 1-1 berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 02:21
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 02:21
Şampiyonlar Ligi 4. Hafta: Kritik Galibiyetler ve Sürprizler

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında heyecan devam etti. Gecede Liverpool'un Real Madrid karşısındaki zaferi öne çıkarken, Arsenal ve Bayern Münih gruplarında namağlup ilerlemeye devam etti.

Liverpool - Real Madrid

Devler Ligi'nde oynadığı 3 maçı kazanan Real Madrid, Liverpool deplasmanına çıktı. Arda Güler, bu önemli müsabakaya 11'de başladı. İlk yarısı golsüz geçen mücadelede ev sahibi 61'de Mac Allister'ın golüyle üstünlüğü sağladı. Real Madrid, karşılaşmada yakaladığı pozisyonları değerlendiremezken, kaleci Courtois önemli kurtarışlarla farkın açılmasını önledi. Arda, 82. dakikada yerini Trent Alexander Arnold'a bıraktı. İngiliz futbolcu, eski takımına karşı ilk kez forma giyerken tribünlerden tepki aldı.

Paris'te Bayern kazandı

Sezona 3'te 3 yaparak başlayan Paris Saint-Germain ile Bayern Münih karşılaşmasında gülen taraf Alman ekibi oldu. Maçta Luis Diaz ilk yarıda kaydettiği iki golle öne geçerken, PSG'de önce Ousmane Dembele ardından Achraf Hakimi sakatlıkları nedeniyle oyunu terk etmek zorunda kaldı. Luis Diaz, ilk yarının uzatma dakikalarında yaptığı sert hareket sonrası VAR kararıyla kırmızı kart gördü.

Kenan Yıldız'lı Juventus - Sporting

Kenan Yıldız'ın 11'de başladığı Juventus - Sporting CP karşılaşması 1-1 sona erdi. İtalyan ekibi geriye düştüğü maçta 34. dakikada Vlahovic ile eşitliği sağladı. Kenan, 87. dakikada yerini Johathan David'e bıraktı. Juventus, 4. haftada da galibiyetle tanışamayarak üçüncü beraberliğini aldı.

Günün Sonuçları

Slavia Prag - Arsenal: 0-3
Napoli - Eintracht Frankfurt: 0-0
Tottenham - Kopenhag: 4-0
Juventus - Sporting CP: 1-1
Liverpool - Real Madrid: 1-0
Atletico Madrid - Union Saint-Gilloise: 3-1
PSG - Bayern Münih: 1-2
Olympiakos - PSV Eindhoven: 1-1
Bodo/Glimt - Monaco: 0-1

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilerleyen maçları ve puan durumuna dair gelişmeler takip edilmeye devam edecek.

