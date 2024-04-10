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Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu bir gece: Tam 10 gol!

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçları nefes kesici bir şekilde tamamlandı

Yayın Tarihi: 10.04.2024 00:38
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 00:38
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu bir gece: Tam 10 gol!

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin ilk maçları geride kaldı ve futbolseverlere heyecan dolu karşılaşmalar izletti. Real Madrid ile Manchester City arasındaki mücadele 3-3 berabere sonuçlanırken, Arsenal ile Bayern Münih arasındaki maç da 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

şampiyon

Real Madrid ile Manchester City arasında oynanan mücadelede her iki takım da öne geçtiği halde skoru koruyamadı ve karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmada milli oyuncu Arda Güler, Real Madrid'in yedek kulübesinde yer aldı. Real Madrid ile Manchester City arasındaki rövanş maçı ise 17 Nisan'da İngiltere'de oynanacak.

Diğer yandan, Bayern Münih deplasmanda Arsenal'e karşı 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrıldı. Alman ekibi Bayern Münih, zor bir sezon geçirmesine rağmen Şampiyonlar Ligi'ndeki deneyimini konuşturarak önemli bir avantaj elde etti. Bayern Münih, Arsenal karşısındaki bu skorla rövanş maçı öncesi avantajlı bir konuma geçti.

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