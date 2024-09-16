Şampiyonlar Ligi'nde Yeni Sezon Başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi sezonu, 17-19 Eylül tarihleri arasında heyecan dolu maçlarla başlayacak.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 11:29
Şampiyonlar Ligi'nde Yeni Sezon Başlıyor

Şampiyonlar Ligi'nde Sezon Başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi, yarın gerçekleştirilecek karşılaşmalarla yeni sezonuna adım atıyor. Bu prestijli organizasyonun ilk hafta maçları 17, 18 ve 19 Eylül tarihlerinde sahne alacak.

İlk Aşamada Heyecan Dolu Mücadeleler

Toplamda 36 takımın mücadele edeceği bu sezonda, lig usulü gerçekleştirilecek maçların ardından 8 ekip, ilk 8'de yer alarak son 16 turuna yükselebilecek. Sıralamada 9 ile 24. sırada bulunan 16 takım, çift maçlı elemelere katılarak son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Ancak, 24'ün dışındaki ekipler, bu yılki organizasyona veda edecek.

İlk Hafta Maç Programı

İlk hafta maçlarının programı ise şu şekilde:

17 Eylül Pazar:
  • 19.45 Juventus (İtalya) - PSV (Hollanda)
  • 19.45 Young Boys (İsviçre) - Aston Villa (İngiltere)
  • 22.00 Bayer Münih (Almanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
  • 22.00 AC Milan (İtalya) - Liverpool (İngiltere)
  • 22.00 Real Madrid (İspanya) - Stuttgart (Almanya)
  • 22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Lille (Fransa)
18 Eylül Pazartesi:
  • 19.45 Bologna (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
  • 19.45 Sparta Prag (Çekya) - Salzburg (Avusturya)
  • 22.00 Club Brugge (Belçika) - Borussia Dortmund (Almanya)
  • 22.00 Celtic (İskoçya) - Slovan Bratislava (Slovakya)
  • 22.00 Manchester City (İngiltere) - Inter Milan (İtalya)
  • 22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Girona (İspanya)
19 Eylül Salı:
  • 19.45 Kızılyıldız (Sırbistan) - Benfica (Portekiz)
  • 19.45 Feyenoord (Hollanda) - Bayer Leverkusen (Almanya)
  • 22.00 Atalanta (İtalya) - Arsenal (İngiltere)
  • 22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Leipzig (Almanya)
  • 22.00 Monaco (Fransa) - Barcelona (İspanya)
  • 22.00 Brest (Fransa) - Sturm Graz (Avusturya)

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