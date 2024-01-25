Şampiyonluk hevesi arttı: Galatasaray, Ndombele'ye teklif götürdü

Sarı kırmızılı takım şampiyonluk için kolları sıvadı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK BEKLENTİLERİ ARTIYOR

Sarı kırmızılı takımda performansıyla göz dolduran Sacha Boey 23 yaşında ve Bayern Münih ismi istiyor. Boey için yakın zamanda Münih'ten bir hamle gelmesi bekleniyor. İddialara göre Boey için 20-25 milyon Euro bonservis bedeli talep edilecek. Bayern Münih bu tutara pahalı olarak baksa da Boey'in güncel piyasa değeri 22 milyon Euro. Aynı zamanda sarı kırmızılı takımla anlaşması 2025 senesinde bitiyor. Kendisinden beklentileri karşılayamayan Ndombele'ye de iki farklı talip geldi. Rennes ve Al Ettifaq takımdan ayrılan futbolcularının yerini doldurmak için Ndombele'yi kadrosuna dahil etmek istiyor. Sarı kırmızılı takım ara transfer döneminde sol bek için de arayışlarını sürdürüyor. Erdem Timur geçtiğimiz günlerde Fransa'ya gitti ve menajer George Gardi ile görüşme yaptı. Erdem Timur Fransa'da Yusuf Yazıcı ile de görüştü ve transfer için Lille'i ikna etmeye çalışacaklar. Yusuf Yazıcı bu sezon toplam 26 maça çıktı ve 9 gol, 3 asist yaptı. Bu sezon anlaşması bitecek siyah beyazlı takımın futbolcusu Rechad Ghezzal da Antalyaspo2a gidiyor. Feyyaz Uçar son maçın 0-0 bitmesi sonrasında Ghezzal'ın sözleşmesine sadık kalmak istediğini ve söyleyecek bir şeyleri olmadığını söyledi. Ghezzal bu sezon 17 maçta forma giydi ve 1 gol, 4 asist yaptı. Ghezzal senelik olarak 2.2 milyon Euro kazanç sağlıyor. Adana Demirspor'da 5 maçta 3 gol atmayı başaran Mario Balotelli'nin de transfer edilmesi bekleniyor. Son olarak ağır bir sakatlık yaşayan 33 yaşındaki futbolcunun gitmesi beklenirken kulüp böyle bir niyetlerinin olmadığını açıkladı. İtalya basınından yapılan haberlere göre ismin Salernitana'ya transfer edilmesi bekleniyor. Beşiktaş'ta transfer süreci devam ediyor. Federico Bernardeschi'nin siyah beyazlı takıma teklif edildiği öğrenildi. Siyah beyazlı takım Teknik Direktör Fernando Santos ve Samet Aybaba üstünden görüşmelerine devam ediyor. 2 sene önce Toronto'ya geçen futbolcu hem sol kanat hem sağ açıkta oynayabiliyor ve 10 numarayı başarılı şekilde taşıyabiliyor. Sarı kırmızılı takım ara transfer döneminde milli oyunculardan Rıdvan Yılmaz'ı da kadrosuna dahil etmek istiyor. Erdem Timur futbolcuyla ilgili bir yorum yapmasa da önümüzdeki hafta transfer sürecinin sonlandırılması ve Angelino'nun vedası sonrasında Rıdvan Yılmaz'ın takıma dahil edilmesi bekleniyor. Rennes takımında forma giyen 35 yaşındaki ön libero Nemanja Matic için de siyah beyazlı takım gaza bastı. Transfer çalıkşmaları sürerken oyuncunun Roma'dan Rennes'e 2.5 milyon Euro karşılığında transfer olduğu öğrenilirken performansı beklentilerin altında kaldı. Toplam 19 maça çıkan futbolcu 3 asist yapabildi. Bir sezon henüz bitmeden beklentileri karşılamayan Matic yerine Azor Matusiwa takıma dahil edildi. Matic'in siyah beyazlı takımın transferine sıcak baktığı öğrenildi. Ara transfer dönemi süresince siyah beyazlı takım kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürecek.





TAKIMLARIN TRANSFER ÇALIŞMALARI

Trabzonspor'un listesine eklediği Oliver Sonne de Silkeborg forması giyiyor. 23 yaşındaki başarılı futbolcu Kopenhag'ın da radarına girmeyi başardı. Trabzonspor'un başarılı futbolcu için resmi görüşmelerinin başladığı öğrenildi. Başakşehir maçında ıslıklanması sebebiyle ayrılık kararı aldığı öğrenilen ve antrenmanlara katılmaması sebebiyle kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür ile ilgili de hareketli süreç başladı. Fortuna Sittard takımına gitmesi beklenen futbolcunun Hull City için de görüşmelerinin yapıldığı öğrenildi. Başakşehir ve Pendikspor'un da futbolcuya ilgisi olduğu, Pendikspor'un 5 milyon Euro üstünde bonservis bedeli ödemeyi göze aldığı öğrenildi. Ancak Ömür'ün futbol kariyerine yurt dışında devam etmek istediği öğrenildi. Yakın zamanda yeni takımının belli olması bekleniyor. Yaz transfer döneminde sarı kırmızılı takıma gelen Angelino için de rota belli oldu. 6.5 milyon Euro zorunlu satın alma maddesinin devreye girmemesi sebebiyle kadro dışı kalan Angelino Roma'ya gidiyor! Tarafların anlaştığı ve Angelino'nun yakın zamanda takıma veda etmesi bekleniyor. Adana Demirspor karşılaşmasında Matic görüşmelerinin yapıldığı ve 2.5 senelik anlaşma yapıldığı iddia edilmişti. Ancak Lyon transferi tamamlanmak üzere. Fransız ekip Matic'i kadrosuna 2.5 seneliğine dahil edecek. Beşiktaş orta saha için Mohamed Elneny görüşmelerine başladı. İddialara göre Hasan Arat, Samet Aybaba, Hüseyin Yücel transfer görüşmelerini sürdürüyor. Siyah beyazlı takım Elneny ile de görüşmelerini yaptı. Mısır Milli Takımı ve Afrika Kupası'nda forma giyen futbolcunun menajeriyle görüşüldüğü ve gelişmelere göre Arsenal ile görüşmelerin sağlanacağı öğrenildi.