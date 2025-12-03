Şampiyonluk Kupası Şehriban Günata'nın — Malatya Liseler Genç Bayan Voleybol Şampiyonu

Şampiyonluk Kupası Şehriban Günata'nın

Malatya Liseler Genç Bayan Voleybol İl Şampiyonası'nda zafer

Malatya'da düzenlenen Liseler Genç Bayan Voleybol İl Şampiyonasında Şehriban Günata Anadolu Lisesi final maçını kazanarak şampiyon oldu ve kenti bölge müsabakalarında temsil etme hakkı kazandı.

Turnuva boyunca rakiplerini geride bırakan ekip, final karşılaşmasında sergilediği disiplinli ve mücadeleci oyunla dikkat çekti. Finaldeki performans ve taraftar desteği, takımın zaferinde belirleyici oldu.

Okul yönetimi ve spor camiası, öğrencilerin bu başarısını tebrik ederken, yetkililer elde edilen başarının yoğun antrenman programı ve sporcuların azmi sayesinde geldiğini vurguladı.

Turnuva sıralaması:

1. Şehriban Günata Anadolu Lisesi

2. Akcadağ Fatih Fen Lisesi

3. DoğanŞehir Şehit Serdal Toprak Anadolu Lisesi

4. Malatya Lisesi

Şehriban Günata Anadolu Lisesi'nin elde ettiği bu şampiyonluk, Malatya'yı bölge düzeyindeki müsabakalarda temsil edecek olması nedeniyle şehirde memnuniyetle karşılandı.

MALATYA’DA DÜZENLENEN LİSELER GENÇ BAYAN VOLEYBOL İL ŞAMPİYONASI’NDA ŞEHRİBAN GÜNATA ANADOLU LİSESİ, ŞAMPİYONLUK KUPASINI KALDIRARAK KENTİ BÖLGEDE TEMSİL ETME HAKKI KAZANDI.