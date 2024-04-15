Şampiyonluk yarışında liderlik koltuğu Fenerbahçe'ye geçti

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen mücadelede donuk başlayan sarı-lacivertliler, pozisyonlara giriş yapamadı. İki takımın da birbirine üstünlük kuramadığı ilk yarının uzatma dakikalarında VavaCars Fatih Karagümrük, Can Keleş ile golü buldu ve soyunma odasına 1-0 ile gol sevinci yaşadı.



İkinci yarının başlamasıyla beraber Fenerbahçe, 49. dakikada Edin Dzeko'nun golüyle beraberlik yaşandı. Atakların devam etmesiyle beraber sarı lacivertliler 58. dakikada Michy Batshuayi'nin penaltıdan kaydettiği golle 2-1 öne geçerek sevinç yaşadı. VavaCars Fatih Karagümrük, 77. dakikada Ryan Mendes'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalınca kalan dakikalarda oyunun üstünlüğü ele alınarak sarı lacivertliler maçtan 2-1 galip geldi.



FENERBAHÇE'DEN DEPLASMAN REKORU

Süper Lig tarihinde deplasmanda en uzun süren maç 12 ile sarı lacivertliler devam ederken bu sezonla beraber üst üste 9 müsabakadan galip gelindi. 2010-2011 sezonunda teknik isim Aykut Kocaman olurken son 9 deplasmanda maçını kazanarak Galatasaray'a ait olan 9 maçlık rekor kırıldı.



VAR'DAN PENALTI AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'nin 56. dakikasında kazanılan penaltı kararıyla beraber VAR'dan açıklama geldi. Mücadele üzerinde 55. dakikasında sarı lacivertli takımda Bright Osayi-Samuel, ceza sahası içinde rakibine yaptığı müdahale sonrasında yerde kaldı.

Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, pozisyonu devam ettirirken, VAR'dan gelen uyarıyla beraber penaltı verildiği açıklandı. Numanoğlu, pozisyonun izlenmesiyle beraber penaltı kararı verilerek öne geçildi.



KRUNİC 10 NUMARADA BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Fenerbahçe'nin deneyimli ön liberosu olan Krunic, Karagümrük mücadelesinde 10 numara pozisyonunda yer alarak Kartal, Sebastian Szymanski'nin sarı kart cezalısı olması sebebiyle Polonyalı oyuncunun pozisyonunda Krunic'i oyuna soktu.

