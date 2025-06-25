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Samsun'da Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Başladı

Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, Samsun'da 432 sporcunun katılımıyla başladı. Organizasyon 29 Haziran'a kadar devam edecek.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 18:37
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 18:37
Samsun'da Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Başladı

Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, Samsun'da Start Aldı

Türkiye Halter Federasyonunun 2025 yılındaki faaliyet programı dâhilinde gerçekleşen Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, Samsun'da başladı. Mücadelelerin yapıldığı İlkadım Okçuluk Spor Salonunda, 40 ilden 60 spor kulübünden toplamda 432 sporcu, bunlardan 221'i kadın olmak üzere sahne alıyor.

İlk Gün Müsabaka Sonuçları

Turnuvanın ilk gününde 53 ve 48 kiloda kadınların müsabakaları gerçekleştirildi. 48 kiloda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden Ezgi Kılıç ve 53 kiloda Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor Kulübü'nden Cansel Özkan, altın madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Organizasyon Detayları

İlkadım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Turan, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun'un böyle ulusal bir organizasyona ev sahipliği yapmasının sevindirici olduğunu belirtti ve şampiyonanın 29 Haziran tarihine kadar devam edeceğini ifade etti.

Yarının programında kadınlar, 5 sıklette dereceye girmek için mücadele edecek.

Türkiye Halter Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programı içinde yer alan Büyükler Kulüpler...

Türkiye Halter Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programı içinde yer alan Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, Samsun'da başladı. Turnuvanın ilk gününde 53 ve 48 kiloda kadınlar müsabakaları yapıldı.

Türkiye Halter Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programı içinde yer alan Büyükler Kulüpler...

Türkiye Halter Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programı içinde yer alan Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, Samsun'da başladı. Turnuvanın ilk gününde 53 ve 48 kiloda kadınlar müsabakaları yapıldı.

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