Samsun'da Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Samsun'da Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası Devam Ediyor

Samsun'da gerçekleştirilen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası, Bowling Akademi Salonu'nda tüm heyecanıyla sürüyor. 25 ülkeden 150'nin üzerinde sporcunun mücadele ettiği bu önemli organizasyon, bowling tutkunlarını bir araya getiriyor.

Bireysel Kızlar Kategorisi Sonuçları

Şampiyonanın bireysel kızlar kategorisinde başarılı bir performans sergileyen Norveçli Madelen Thorsrudhagen Danielsen, altın madalyanın sahibi oldu. Gümüş madalya ise Finlandiyalı Emma Palermaa tarafından kazanılırken, bronz madalyaları ise Norveçli Emilie Marie Aas ile Alman Fiona Lindemann paylaştı.

Üçüncü Gün Müsabakaları

Turnuvanın üçüncü gününde, genç erkekler müsabakaları gerçekleştiriliyor. Spor severler, genç yeteneklerin yeteneklerini sergileyeceği bu önemli günlerde oldukça heyecanlı bir atmosfer yaşıyor.

Samsun'da düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası sürüyor.

Samsun'da düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası sürüyor.