Samsunspor 0-0 Panathinaikos: Thomas Reis'ten 'Hayal Kırıklığı'

Thomas Reis, 0-0 biten Panathinaikos maçından sonra hayal kırıklığı yaşadıklarını, Konferans Ligi'ne devam edeceklerini ve transfer ihtiyacını açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 23:31
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 23:31
Samsunspor 0-0 Panathinaikos: Thomas Reis'ten "Hayal Kırıklığı"

Maç Sonrası Değerlendirme

UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2-1'in rövanşında sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile 0-0 berabere kalan ve yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini paylaştı.

Reis, takımının mücadele gücünü övdü ancak sonucu yeterli bulmadığını vurguladı. Teknik direktörün sözleri şöyle: "Sonuçtan ötürü hayal kırıklığı içerisindeyim. Çünkü daha iyi bir sonuç alabilirdik. Takımımın göstermiş olduğu performanstan ve oyuncularımla gurur duyuyorum. Özellikle ilk yarıda yakaladığımız fırsatlar vardı ve ne yazık ki değerlendiremedik. Pazar günü oynayacağımız karşılaşmaya hazırlanmamız gerekiyor. Bugün takım olarak yapabileceğimizin en iyisini yaptık ama başarılı olamadık."

Transfer Planları ve Forvet Eleştirisi

Reis, transfer çalışmalarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu ve ofansif takviye ihtiyacına dikkat çekti. Teknik direktörün transferlerle ilgili sözleri şöyle: "Mümkünse bir veya 2 transfer daha yapmak istiyoruz. Bugün forvet anlamında isteğimiz performansı alamadık. Forvetlerimizin bugün göstermiş olduğu performanstan açıkçası çok mutlu değilim ama çok karakterli oyuncular onlar da elinden gelenin en iyisin yapıyor. Bazı pozisyonlarda ofansif olarak çok oyuncumuz yok. Muja da takımdan ayrıldı o da ofansif bir oyuncuydu. Kesinlikle daha fazla ofansif oyuncuya ihtiyacımız olacak."

