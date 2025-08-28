Samsunspor 0-0 Panathinaikos — UEFA Avrupa Ligi Play-off (İlk Yarı)

UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşında Samsunspor ile Panathinaikos ilk yarıyı 0-0 berabere tamamladı; her iki takımın da gol fırsatları vardı.