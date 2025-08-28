Samsunspor 0-0 Panathinaikos — UEFA Avrupa Ligi Play-off (İlk Yarı)
İlk yarı özeti
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Samsunspor ile Panathinaikos arasındaki ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
7. dakikada Samsunspor atağında Mouandilmadji'nin pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Emre Kılıç'ın şutunda, kaleci Dragowski'nin yüzüne çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü.
22. dakikada Zeki Yavru'nun sağ çaprazdan ortasında ön direkte iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda top, az farkla direğin üstünden auta gitti.
23. dakikada Panathinaikos'un kazandığı serbest vuruşu Bakasetas kullandı. Bu oyuncunun altı pasa yaptığı ortada topla buluşan Kiriakopoulos'un yerden şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin dibinden auta çıktı.
38. dakikada Samsunspor'un ani gelişen atağında Makoumbou'nun pasına hareketlenen Musaba'nın ceza sahasına girer girmez çektiği sert şutta top, kaleci Dragowski'den oyun alanına döndü.
42. dakikada misafir takım atağında Bakasetas'ın pasında ceza sahası içinde kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan Ioannidis'in plase vuruşunda top, yan ağlara takıldı.
45. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Musaba'nın şutunda kaleci Dragowski gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.